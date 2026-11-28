Đây là thông tin đáng chú ý với Kanchanaburi Power, trong bối cảnh đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu Thai League 2 mùa giải 2026/2027.

Ngày 11/11, FAT công bố án phạt dành cho HLV Park Hang Seo sau sự việc xảy ra ở trận Kanchanaburi Power hòa Pattaya United 2-2 hôm 1/11. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bị cấm chỉ đạo hai trận kế tiếp và phạt 13.333 baht. Quyết định được đưa ra sau khi ông phản ứng với những lời lẽ miệt thị, phân biệt chủng tộc nhắm vào mình và tiền đạo John Baggio từ một bộ phận khán giả đối phương. FAT thừa nhận hành vi xúc phạm của cổ động viên, nhưng cho rằng cách phản ứng của ông Park đã khiến tình hình căng thẳng hơn.

HLV Park Hang Seo đã chính thức hoàn tất hai trận bị đình chỉ làm nhiệm vụ theo quyết định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Hai trận Kanchanaburi Power phải thi đấu trong thời gian ông Park chịu án là chuyến làm khách trước Songkhla ngày 22/11 và Khon Kaen United ngày 25/11. Đội bóng đã giành chiến thắng 3-0 trước Songkhla, sau đó hòa 2-2 trên sân của Khon Kaen United. Như vậy, hai trận bị đình chỉ đã trôi qua và HLV Park có thể trở lại công việc chỉ đạo theo lịch thi đấu tiếp theo.

Đáng chú ý, Kanchanaburi Power vẫn duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh thăng hạng dù không có ông Park trực tiếp chỉ đạo ở hai vòng đấu này. Sau 12 trận tại Thai League 2, đội bóng có 5 chiến thắng, 6 trận hòa và chỉ thua 1 trận, giành 21 điểm, ghi 23 bàn và thủng lưới 14 lần. Kanchanaburi hiện đứng thứ ba, bằng điểm với Nongbua Pitchaya nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Khon Kaen United dẫn đầu với 26 điểm.

Vị trí thứ ba giúp Kanchanaburi Power nằm trong nhóm có cơ hội cạnh tranh suất thăng hạng. Tuy nhiên, khoảng cách với đội đầu bảng vẫn là 5 điểm, trong khi mùa giải còn dài và cuộc đua phía sau khá sít sao. Vì thế, sự trở lại của HLV Park Hang Seo có ý nghĩa quan trọng với tham vọng duy trì vị trí trong nhóm đầu của đội bóng.

Sau khi chính thức hoàn tất án phạt, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ hướng sự tập trung vào trận tiếp Chiangmai United ngày hôm nay 28/11. Đây là cơ hội để Kanchanaburi tiếp tục tích lũy điểm số, đồng thời duy trì sức cạnh tranh trong cuộc đua lên hạng.