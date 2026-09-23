HLV Park Hang Seo chính thức phải nhận cú sốc ở Thái Lan

Kanchanaburi FC của HLV Park Hang Seo tiếp tục trải qua kết quả đáng thất vọng khi bị Phetchabun FC loại khỏi Chang FA Cup 2026/27. Dù dẫn trước 2-0, đội bóng của nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đánh rơi chiến thắng, trước khi thua 5-6 trên chấm luân lưu ở vòng loại.

Trên sân nhà, Kanchanaburi FC khởi đầu đầy hứng khởi. Robson mở tỷ số ở phút thứ 8, trước khi Joe nhân đôi cách biệt ở phút 37. Lợi thế dẫn trước hai bàn giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo nắm quyền chủ động và đứng trước cơ hội giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, kịch bản trận đấu bất ngờ đảo chiều sau giờ nghỉ. Phetchabun FC thi đấu kiên cường, ghi liên tiếp hai bàn để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Kanchanaburi không thể bảo toàn lợi thế và buộc phải bước vào loạt sút luân lưu.

HLV Park Hang Seo đã nhận nhận trận thua đầu tiên kể từ khi dẫn dắt Kanchanaburi FC. Ảnh: Kanchanaburi FC

Trên chấm 11 m, đội bóng của HLV Park Hang Seo tiếp tục gây thất vọng khi thua 5-6, qua đó bị loại ngay từ vòng đầu Chang FA Cup 2026/27. Đáng chú ý, Phetchabun FC hiện thi đấu tại giải bán chuyên Thái Lan, trong khi Kanchanaburi đang góp mặt ở Thai League 2.

Thất bại này nối dài chuỗi trận không thắng của Kanchanaburi lên con số 4 trên mọi đấu trường. Sau chiến thắng 4-2 trước PT Satun ở trận ra quân Thai League 2, đội bóng của HLV Park Hang Seo lần lượt hòa Chanthaburi 0-0, Nakhon Pathom United 1-1 và Mahasarakham SBT 1-1. Đến trận đấu cúp, họ tiếp tục đánh rơi chiến thắng dù từng dẫn đối thủ hai bàn.

Chuỗi kết quả này đặt ra những dấu hỏi về khả năng duy trì sự ổn định của Kanchanaburi. Đặc biệt, việc bị một đội bóng bán chuyên loại khỏi FA Cup sau khi tạo lợi thế dẫn trước 2-0 là kết quả khó chấp nhận với người hâm mộ đội bóng.

Đáng chú ý, những khó khăn trên sân cỏ xuất hiện ngay sau khi HLV Park Hang Seo gây tranh cãi tại Thái Lan. Phát biểu liên hệ việc tuyển Thái Lan thường thất bại trước Việt Nam với những vấn đề trong công tác trọng tài đã khiến ông vấp phải phản ứng từ dư luận. Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải công khai xin lỗi người hâm mộ Thái Lan và thừa nhận cách diễn đạt của mình có thể gây tổn thương.

Với Kanchanaburi, nhiệm vụ trước mắt là nhanh chóng tìm lại chiến thắng tại Thai League 2. Còn với HLV Park Hang Seo, chuỗi trận sa sút cùng cú sốc bị loại ở FA Cup đang khiến hành trình tại bóng đá Thái Lan trở nên nhiều thách thức hơn kỳ vọng.