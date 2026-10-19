HLV Park Hang-seo chỉ trích trọng tài tại giải Thái Lan

Mới đây, CLB Kanchanaburi do HLV Park Hang-seo dẫn dắt có chuyến làm khách trên sân của Muang Loei United tại vòng 7 giải hạng Nhất Thái Lan (Thai League 2) 2026-2027.

Trong trận đấu này, Kanchanaburi có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 75 nhờ pha lập công của Patrick Marcelino.

HLV Park Hang-seo nổi nóng với trọng tài sau trận hòa của Kanchanaburi (Ảnh: Kanchanaburi FC).

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Park Hang-seo không thể bảo vệ được lợi thế khi Thiago Moreira ghi bàn ở phút 90+6, giúp Muang Loei United gỡ hòa 1-1.

Đáng chú ý, trọng tài trước đó chỉ thông báo hiệp hai có 5 phút bù giờ. Dù vậy, trận đấu vẫn tiếp tục và chỉ khép lại ở phút 90+8.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Park Hang-seo tỏ ra tức giận. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiến vào sân để gặp trọng tài chính Rangsan Kangchainguan nhưng bị các trợ lý cùng trọng tài thứ tư ngăn cản.

Không dừng lại ở đó, ông Park tiếp tục đứng chờ tại khu vực đường hầm để phản ứng với tổ trọng tài. Theo truyền thông Thái Lan, ban tổ chức trận đấu sau đó phải bố trí lực lượng cảnh sát bảo vệ trọng tài nhằm tránh xảy ra những tình huống căng thẳng.

Trong cuộc tranh cãi, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam công khai chỉ trích cách điều hành trận đấu của các trọng tài.

"Tôi chưa bàn đến thắng thua, nhưng các trọng tài mà làm việc kiểu này thì hỏng hết cả. Bao nhiêu mồ hôi công sức, nhiệt huyết lẫn thời gian đổ xuống sông biển hết", HLV Park Hang-seo bức xúc.

"Tôi nghỉ việc là xong. Hết chuyện. Nhưng các người cứ làm bóng đá kiểu này à? Không phát triển được đâu. Tôi mà nghỉ, tôi sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan đấy. Trọng tài làm việc phải bằng lương tâm chứ", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm.

Phản ứng của HLV Park Hang-seo nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Phía đội chủ nhà Muang Loei United ngay sau đó cũng đưa ra quan điểm về tình huống gây tranh cãi này.

Giám đốc điều hành CLB Muang Loei United, ông Nattakorn Pattanachaikul, cho biết ông hiểu sự thất vọng của HLV Park Hang-seo sau khi Kanchanaburi đánh rơi chiến thắng.

Dù vậy, vị lãnh đạo này cũng cho rằng các cầu thủ Kanchanaburi đã nhiều lần cố tình kéo dài thời gian thi đấu. Theo ông Nattakorn, việc không thể giành kết quả như mong muốn là điều thường xảy ra trong bóng đá.

Đây không phải lần đầu tiên HLV Park Hang-seo xảy ra tranh cãi với trọng tài kể từ khi chuyển sang làm việc tại Thái Lan. Trước đó, ở vòng 3 Thai League 2, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng phản ứng dữ dội sau trận Kanchanaburi hòa Nakhon Pathom 1-1.

HLV Park Hang-seo có thành tích không tốt cùng Kanchanaburi (Ảnh: K.P).

Ông Park cho rằng trọng tài đã đưa ra những quyết định thiếu chính xác, trong đó có tình huống rút thẻ vàng thứ hai đối với tiền đạo Jo và bàn thắng gây tranh cãi của Nakhon Pathom.

Sau trận đấu, chiến lược gia sinh năm 1959 còn đưa ra những phát biểu liên quan đến chất lượng công tác trọng tài và trình độ bóng đá Thái Lan.

Những nhận xét này lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một ngày sau, HLV Park Hang-seo đã gửi lời xin lỗi thông qua CLB Kanchanaburi, đồng thời khẳng định không có ý hạ thấp đội tuyển Thái Lan.

Đến vòng 5, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tiếp tục phản ứng sau thất bại 1-2 của Kanchanaburi trước Phrae United. Ở trận đấu này, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền ở phút 23 sau tình huống va chạm trong vòng cấm.

Kanchanaburi sau đó gửi đơn khiếu nại đến ban tổ chức giải đấu. Sau khi xem xét lại tình huống, Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xác định quyết định thổi phạt đền là không chính xác. Trọng tài điều khiển trận đấu này sau đó bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong 6 tuần.

Theo thống kê, sau 7 vòng đấu tại Thai League 2 mùa giải 2026-2027, Kanchanaburi mới giành được 10 điểm và tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Đội bóng này chỉ có 2 chiến thắng, trong khi mục tiêu được đặt ra từ đầu mùa là cạnh tranh vé thăng hạng lên Thai League 1.

Không chỉ thi đấu thiếu ổn định tại giải quốc nội, Kanchanaburi còn sớm dừng bước tại FA Cup Thái Lan sau thất bại trên chấm luân lưu trước Phetchabun hồi tháng 9.