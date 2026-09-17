HLV Park Hang Seo 'chê' bóng đá Thái Lan, Chủ tịch CLB Ratchaburi bức xúc

Chiều 17/9, ông Tanawat Nitikarnjana, Chủ tịch Ratchaburi FC, đăng bài trên Facebook cá nhân nhằm đáp trả phát biểu của một huấn luyện viên nước ngoài về bóng đá Thái Lan. Vị HLV này cho rằng bóng đá xứ chùa Vàng không phát triển và thường xuyên thất bại trước Việt Nam. Dù ông Tanawat không nêu tên cụ thể, truyền thông Thái Lan cho rằng người được nhắc tới là HLV Park Hang Seo, người đang dẫn dắt CLB Kanchanaburi.

“Ban đầu tôi định không nói. Tôi thấy một HLV nước ngoài chỉ trích rằng bóng đá Thái Lan không phát triển và luôn thua Việt Nam. Đừng hạ thấp bóng đá Thái Lan chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân”, ông Tanawat Nitikarnjana viết.

Để chứng minh quan điểm của mình, Chủ tịch Ratchaburi FC nhắc lại một số thành tích của các câu lạc bộ Thái Lan khi đối đầu với Việt Nam. Ông cho biết Ratchaburi, đội xếp thứ tư Thai League mùa trước, từng vượt qua Nam Định - nhà vô địch V-League thời điểm đó - tại vòng bảng AFC Champions League 2.

Ông Tanawat Nitikarnjana đăng bài viết đáp trả phát biểu của HLV Park Hang Seo trên trang Facebook cá nhân. (Ảnh: Khaosod)

Ông cũng nhắc đến Buriram United, đội bóng từng đánh bại Việt Nam trong trận chung kết Shopee Cup hai năm liên tiếp. Theo Chủ tịch Ratchaburi, bóng đá Thái Lan còn nhiều CLB mạnh khác như Bangkok United, BG Pathum United hay Port FC chưa được đề cập.

Phản ứng của ông Tanawat xuất hiện chỉ một ngày sau trận đấu gây tranh cãi của Kanchanaburi. Thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có được trận hòa 1-1 trên sân Nakhon Pathom United tại vòng 3 Thai League 2. Ông Park đặt ra nhiều câu hỏi về tiêu chuẩn của các trọng tài và đây là nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan chưa thể phát triển hết khả năng.

“Giờ tôi đã hiểu tại sao đội tuyển quốc gia Thái Lan lại liên tục thua Việt Nam trong thời gian gần đây. Đó là lỗi của trọng tài. Đó là lý do tại sao bóng đá Thái Lan chưa phát triển được nhiều”, tờ Ball Thai dẫn phát biểu của huấn luyện viên Park Hang Seo sau trận đấu giữa Kanchanaburi và Nakhon Pathom United.

Tình huống mà HLV Park Hang Seo không hài lòng chính là pha bóng mà Kanchanaburi để thủng lưới. Trọng tài công nhận bàn thắng khi 2 cầu thủ Nakhon Pathom United việt vị. Ông Park không đồng tình với quyết định nói trên.

HLV Park Hang Seo từng có thời gian dài dẫn dắt tuyển Việt Nam, trong đó có 7 lần chạm trán với Thái Lan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng giúp Việt Nam thắng đối thủ 1-0 tại King’s Cup 2019, trước khi hai đội hòa 0-0 ở vòng loại World Cup 2022.

Tại AFF Cup 2020, giải đấu hiện mang tên ASEAN Cup, Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở lượt đi bán kết và hòa 0-0 trong trận lượt về. Hai đội tiếp tục gặp nhau tại chung kết AFF Cup 2022. Việt Nam hòa 2-2 trên sân nhà, sau đó thua 0-1 ở lượt về.

Ông Park Hang Seo bất ngờ được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên trưởng Kanchanaburi FC vào tháng 5/2026. Đội bóng này đặt mục tiêu thăng hạng Thai League 1.