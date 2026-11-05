HLV Park Hang Seo căng thẳng ở Thái Lan

Tháng 5/2026, HLV Park Hang Seo chính thức nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power, đội bóng thi đấu tại Thai League 2. Đây là quyết định gây bất ngờ bởi ông từng nghĩ đến việc khép lại sự nghiệp cầm quân sau khi chia tay tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mong muốn tìm kiếm một thử thách mới đã khiến ông thay đổi suy nghĩ.

HLV Park Hang Seo từng chia sẻ rằng Thái Lan là thử thách chưa hoàn thành. Ông muốn tạo dấu ấn cho các HLV Hàn Quốc tại bóng đá xứ chùa vàng, đồng thời chứng minh bản thân vẫn có thể chinh phục những mục tiêu mới.

Nếu nhìn vào bức tranh chung trong hơn 4 tháng, có thể nói HLV Park Hang Seo đang phải đối diện với quá nhiều áp lực lẫn rắc rối kể từ khi quyết định đến Thái Lan làm việc.

Thế nhưng, thực tế tại Kanchanaburi không đơn giản như kỳ vọng. Đội bóng khởi đầu Thai League 2 bằng chiến thắng 4-2 trước PT Satun, nhưng sau đó liên tục đánh rơi điểm số. Sau 6 trận đầu tiên, Kanchanaburi chỉ thắng một trận, hòa ba và nhận hai thất bại nếu tính cả trận thua trên chấm luân lưu ở Cúp FA Thái Lan.

Thành tích này khiến tương lai của HLV Park Hang Seo từng bị đặt dấu hỏi. Dù vậy, Chủ tịch Kanchanaburi Power đã công khai bảo đảm vị trí của ông, khẳng định CLB theo đuổi kế hoạch dài hạn và không sa thải nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ vì không thể thăng hạng trong một mùa giải.

Kanchanaburi sau đó có những tín hiệu tích cực khi thắng Chainat Hornbill 6-3. Sau 8 vòng đấu, đội bóng có 13 điểm, đứng thứ 5 và chỉ kém đội đầu bảng 5 điểm. Đây là kết quả giúp HLV Park Hang Seo giảm bớt áp lực thành tích.

Tuy nhiên, những rắc rối bên ngoài chuyên môn lại liên tục xuất hiện. Ngày 16/9, sau trận hòa Nakhon Pathom 1-1, ông Park gây tranh cãi khi chỉ trích trọng tài và liên hệ những quyết định trên sân với việc tuyển Thái Lan thường xuyên thất bại trước Việt Nam. Phát biểu này tạo ra phản ứng lớn, buộc ông phải công khai xin lỗi.

Ngày 9/10, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục phản ứng với quyết định thổi phạt đền trong trận Kanchanaburi thua Phrae United 1-2. Đến trận hòa Muang Loei United 1-1 ngày 17/10, ông lại nổi giận khi đội nhà bị gỡ hòa ở phút bù giờ thứ sáu, dù thời gian được thông báo trước đó là năm phút. HLV Park Hang Seo thậm chí tuyên bố nếu nghỉ việc, ông sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan.

Mới nhất, ngày 1/11, ông Park cùng các thành viên Kanchanaburi Power trở thành mục tiêu của một nhóm CĐV Pattaya United sau trận hòa 2-2. Những lời lẽ xúc phạm nhắm vào ban huấn luyện người Hàn Quốc và tiền vệ John Baggio khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng. Đây là sự cố không thể chấp nhận trong bóng đá, bất kể những tranh cãi trước đó giữa HLV Park Hang Seo và các trọng tài.

Từ thành tích chưa như kỳ vọng, những tranh cãi với trọng tài đến sự cố bị CĐV xúc phạm, hành trình của nhà cầm quân người Hàn Quốc tại Kanchanaburi Power đang diễn ra theo cách không ai mong muốn. Có thể nói HLV Park Hang Seo bây giờ đang trong tình cảnh đáng lo ở Thái Lan.