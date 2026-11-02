HLV Park Hang Seo bị tấn công ở Thái Lan

Đáng chú ý, HLV Park Hang Seo cùng các thành viên Kanchanaburi Power trở thành mục tiêu của một nhóm CĐV chủ nhà. Theo đoạn video lan truyền sau trận đấu, một số CĐV Pattaya United đã lớn tiếng chửi bới, khiêu khích ban huấn luyện và cầu thủ đội khách tại khu vực lối vào phòng thay đồ.

Những người này sử dụng lời lẽ thô tục bằng tiếng Anh để xúc phạm các thành viên người Hàn Quốc trong ban huấn luyện Kanchanaburi Power. Tiền vệ John Baggio cũng bị nhắm đến bằng những lời lẽ miệt thị ngoại hình.

Vụ việc gây tranh cãi, đồng thời xuất hiện nhiều ý kiến đề nghị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và Ban kỷ luật, đạo đức vào cuộc xác minh. Các ý kiến này cho rằng cần kiểm tra đoạn video, làm rõ hành vi của nhóm CĐV và xem xét hình thức xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Vụ việc xảy ra sau trận hòa 2-2 giữa Pattaya United và Kanchanaburi Power tại Thai League 2 khiến bóng đá Thái Lan dậy sóng. Ảnh: Kanchanaburi

Đây không phải lần đầu Kanchanaburi Power trở thành tâm điểm chú ý bởi những tranh cãi tại Thai League 2. Đội bóng của HLV Park Hang Seo liên tiếp xuất hiện trong các vụ việc liên quan đến phản ứng trọng tài.

Sau trận hòa Nakhon Pathom 1-1, HLV Park Hang Seo chỉ trích trọng tài. Ông Park tiếp tục phản đối quyết định thổi phạt đền trong trận Kanchanaburi Power thua Phrae United 1-2. Hơn hết, HLV Park Hang Seo ứng quyết liệt khi Kanchanaburi Power bị Muang Loei United gỡ hòa ở phút bù giờ. Ông lao vào sân phản đối trọng tài. Những sự việc liên tiếp cho thấy hành trình của ông Park tại Thai League 2 đang có không ít sóng gió.

Vụ việc sau trận Pattaya United hòa Kanchanaburi Power tiếp tục đặt ra vấn đề về công tác bảo đảm an ninh tại các sân bóng Thái Lan. Những tranh cãi trên sân cỏ có thể tạo ra phản ứng từ khán đài, nhưng hành vi chửi bới, đe dọa cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội khách cần được xem xét nghiêm túc.

Hiện vụ việc chủ yếu được phản ánh qua đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. FAT cần xác minh đầy đủ diễn biến trước khi đưa ra kết luận và quyết định xử lý theo quy định.