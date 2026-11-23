Kanchanaburi Power vừa có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Songkhla ở vòng đấu mới nhất của Thai League 2. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng, tiếp tục duy trì cuộc đua giành suất thăng hạng.

Chiến thắng trước Songkhla mang ý nghĩa quan trọng với Kanchanaburi Power trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ở Thai League 2 đang diễn ra quyết liệt. Đội bóng của HLV Park Hang Seo có thêm 3 điểm, đồng thời tạo động lực cho chặng đường phía trước. Đây cũng là tin vui với nhà cầm quân người Hàn Quốc sau khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng Thái Lan.

HLV Park Hang Seo cùng Kanchanaburi Power giành chiến thắng 3-0 trước Songkhla, qua đó đứng thứ nhì tại Thai League 2.

HLV Park Hang Seo từng tạo dấu ấn lớn với bóng đá Việt Nam khi giúp đội tuyển giành AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và đưa U23 Việt Nam đến chung kết U23 châu Á 2018. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, ông vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt khi trở lại với công việc huấn luyện.

Trong khi HLV Park Hang Seo đang cùng Kanchanaburi Power cạnh tranh ở Thai League 2, tương lai của HLV Kim Sang Sik tại tuyển Việt Nam cũng nhận được sự chú ý. Ông Kim đã có trận đấu cuối cùng với tuyển Việt Nam ở hiện tại. Hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ kết thúc vào tháng 2/2027. Khả năng tiếp tục gắn bó hay chia tay tuyển Việt Nam vẫn đang chờ những cuộc trao đổi giữa HLV Kim Sang Sik và VFF.

HLV Kim Sang Sik đã giúp tuyển Việt Nam giành 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp, đồng thời đưa U23 Việt Nam đăng quang U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự Asian Cup 2027. Tuy nhiên, hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ hết hạn vào tháng 2/2027, khiến tương lai của ông tại Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Chiến thắng 3-0 cùng vị trí thứ nhì Thai League 2 là tin vui với HLV Park Hang Seo. Trong bối cảnh tương lai HLV Kim Sang Sik chưa được xác định, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đang dõi theo những diễn biến tiếp theo của cả hai nhà cầm quân Hàn Quốc.