HLV Park Hang Seo ấm ức quá lớn, nguy cơ nghỉ việc tại Thái Lan

HLV Park Hang Seo chưa bao giờ là người dễ dàng chấp nhận những điều ông cho rằng không hợp lý. Tại Kanchanaburi, cá tính ấy tiếp tục được thể hiện rất rõ, đặc biệt sau trận hòa 1-1 trước Muang Loei United.

Kanchanaburi dẫn trước và đứng trước cơ hội giành chiến thắng, nhưng bị gỡ hòa ở phút bù thứ 6, trong khi tổ trọng tài trước đó thông báo hiệp hai có 5 phút bù giờ. HLV Park Hang Seo lập tức phản ứng, tìm trọng tài chính sau trận và tiếp tục tranh luận ở khu vực đường hầm.

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn tuyên bố: “Tôi nghỉ việc là xong thôi, mọi chuyện sẽ dừng lại”, đồng thời chỉ trích cách điều hành trận đấu và cho rằng trọng tài phải làm việc bằng lương tâm.

Cá tính giúp HLV Park Hang Seo dám lên tiếng bảo vệ đội bóng, nhưng những lần đối đầu liên tiếp với trọng tài có thể trở thành bất lợi. Ảnh: Kanchanaburi

Không thể phủ nhận sự quyết liệt ấy cho thấy HLV Park Hang Seo đang bảo vệ đội bóng. Một HLV sẵn sàng đứng ra khi cảm thấy cầu thủ chịu thiệt thòi luôn có giá trị nhất định. Cá tính mạnh cũng là một phần giúp ông Park tạo được dấu ấn trong sự nghiệp. Nhưng cá tính ấy cũng có mặt trái.

Đây không phải lần đầu HLV Park Hang Seo có những phản ứng mạnh liên quan đến trọng tài kể từ khi làm việc tại Thái Lan. Nếu những cuộc đối đầu như vậy tiếp tục xuất hiện, câu chuyện sẽ không còn dừng ở một trận đấu cụ thể. Ông Park có thể dần bị nhìn nhận như một HLV thường xuyên tranh luận với trọng tài. Đó là điều rất bất lợi trong một môi trường mới.

HLV Park Hang Seo không còn sở hữu vị thế đặc biệt như thời dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ở Kanchanaburi, thành tích mới là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ chiếc ghế. Khi kết quả chưa thực sự thuyết phục, mọi tranh cãi bên ngoài sân cỏ đều có thể khiến áp lực dành cho ông tăng lên.

Vì vậy, câu nói “tôi nghỉ việc là xong thôi” chưa thể xem là tuyên bố chia tay Kanchanaburi. Rất có thể đó chỉ là phản ứng trong thời điểm cảm xúc lên cao. Tuy nhiên, cũng không nên hoàn toàn bỏ qua khả năng nó trở thành sự thật nếu những bất lợi cứ nối tiếp nhau.

Điều HLV Park Hang Seo cần lúc này là sự cân bằng. Ông vẫn phải giữ cá tính, vẫn phải bảo vệ cầu thủ, nhưng cần tránh để những cuộc tranh luận với trọng tài trở thành câu chuyện lớn hơn thành tích của đội bóng.

HLV Park Hang Seo có quyền nổi giận khi cảm thấy Kanchanaburi chịu thiệt. Nhưng tại Thái Lan, ông cũng cần hiểu rằng đôi khi biết lùi một bước mới là cách bảo vệ chính mình và hành trình dài hạn với đội bóng.