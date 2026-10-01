HLV Pakistan tuyên bố 'gắt' trước trận gặp Việt Nam

HLV Nolberto Solano tự tin trước trận gặp Việt Nam.

Dù kém Việt Nam tới 99 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, HLV Nolberto Solano vẫn thể hiện quyết tâm cao độ, khẳng định Pakistan không e ngại đối thủ và sẽ chiến đấu để giành quyền đi tiếp tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Vào lúc 16h ngày 2/10, Việt Nam sẽ chạm trán Pakistan trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) trong lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định với cả hai đội trong cuộc đua giành quyền góp mặt ở trận tranh hạng ba.

Pakistan khởi đầu giải đấu bằng thất bại 0-4 trước Thái Lan. Tuy nhiên, đại diện Nam Á nhanh chóng tìm lại hy vọng khi ngược dòng cầm hòa Philippines với tỷ số 2-2 ở lượt trận tiếp theo. Kết quả này giúp thầy trò HLV Nolberto Solano tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí thứ hai tại bảng đấu.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Solano cho biết: “Tôi không muốn chúng tôi phải trở về Pakistan vào cuối tuần này. Chúng tôi muốn ở lại cho đến cuối giải đấu và chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

HLV Solano thừa nhận Pakistan đang gặp không ít khó khăn do chưa có một hệ thống giải đấu chuyên nghiệp phát triển như Việt Nam hay Philippines. Vì vậy, ông phải tìm kiếm những cầu thủ Pakistan đang thi đấu tại Anh và các quốc gia Bắc Âu để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển.

Dù vậy, chiến lược gia 52 tuổi vẫn truyền tải tinh thần tự tin trước cuộc đối đầu với Việt Nam. Ông đánh giá cao màn trình diễn của đội bóng áo đỏ trong thời gian qua, đồng thời cho rằng thất bại 0-2 trước Thái Lan không làm thay đổi đáng kể sự tôn trọng dành cho đối thủ.

“Các bạn có thể thấy Việt Nam đã thi đấu rất tuyệt vời và có chuỗi trận bất bại trong thời gian dài. Chúng tôi biết đây sẽ là một trong những trận đấu khó khăn nhất, đặc biệt khi họ muốn khép lại giải đấu một cách tốt đẹp”, HLV Solano nhận xét.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Pakistan đứng thứ 198, trong khi Việt Nam xếp hạng 99. Tuy nhiên, HLV Solano cho rằng thứ hạng không thể quyết định kết quả một trận đấu.

“Nếu bạn thắng các trận đấu thì bạn sẽ có thứ hạng tốt hơn. Nhưng chúng tôi không sợ bất kỳ đối thủ nào. Bạn được phép mơ ước mà, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra”, ông khẳng định.

Với Pakistan, trận đấu với Việt Nam là cơ hội cuối cùng để tiếp tục hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Việt Nam cũng cần một kết quả tích cực để khép lại vòng bảng và hướng tới trận tranh hạng ba.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Pakistan diễn ra lúc 16h ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta.