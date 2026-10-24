HLV Nguyễn Việt Thắng xin dừng dẫn dắt Đồng Nai

Đồng Nai tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng sau trận thua đậm trước Nam Định trên sân Bình Phước ở vòng 5.

Đồng Nai chỉ giành được 1 điểm sau 5 vòng, họ để thua 10 bàn tại V.League 2026/27. Ảnh: Đình Viên.

Sau 5 vòng đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng mới giành được 1 điểm từ trận hòa 0-0 trước Bắc Ninh, đồng thời nhận 4 thất bại. Đáng chú ý, Đồng Nai chưa ghi được bàn thắng nào và đã để thủng lưới 10 lần.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Việt Thắng thừa nhận các học trò gặp vấn đề về tâm lý, không thể hiện được sự tự tin cần thiết.

“Bóng đá ai cũng muốn thắng, muốn có điểm, nhất là với tân binh như Đồng Nai. Ở trận này cũng như nhiều trận trước, các học trò của tôi đều gặp tâm lý căng cứng.

Các bạn có thể thấy hôm nay họ tiếp tục không có tâm lý tốt. Tôi là người dẫn dắt đội bóng nên trách nhiệm thuộc về tôi. Chúc mừng Nam Định, họ đã có chiến thắng xứng đáng”, ông Thắng chia sẻ.

Đề cập đến tương lai, nhà cầm quân này cho biết sẽ trao đổi với lãnh đạo đội bóng để cân nhắc việc dừng lại, tạo cơ hội cho người khác tiếp quản.

“Thành tích đội bóng không tốt, tôi là HLV trưởng nên phải nhận trách nhiệm. Các cầu thủ chưa đủ tự tin, toàn đội thi đấu căng cứng.

Thời điểm hiện tại, tôi sẽ bàn bạc với lãnh đạo về việc dừng lại. Điều đó có thể tốt cho đội bóng, bởi người mới sẽ giúp đội đi lên”, ông Thắng nói.

HLV Nguyễn Việt Thắng xác nhận bàn bạc với lãnh đạo để dừng việc dẫn dắt Đồng Nai. Ảnh: Đình Viên.

HLV Nguyễn Việt Thắng cũng thừa nhận những nỗ lực tìm kiếm giải pháp cải thiện tình hình chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Bên cạnh vấn đề tâm lý và thể lực, Đồng Nai còn gặp khó khăn khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh như Thể Công Viettel, Công an Hà Nội và Nam Định ngay từ đầu mùa giải.

Ngoài ra, các ca chấn thương liên tiếp cùng những án phạt thẻ khiến ban huấn luyện gặp khó trong việc duy trì đội hình và triển khai chiến thuật.

Với chuỗi kết quả đáng thất vọng, Đồng Nai đang đối mặt với sức ép lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Nếu quyết định rời vị trí được thông qua, HLV Nguyễn Việt Thắng có thể trở thành nhà cầm quân đầu tiên chia tay V.League 2026/27.