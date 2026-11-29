Sau những ngày tranh tài sôi nổi tại phường Vũng Tàu (TP.HCM), môn cờ tướng trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà TP.HCM. Thành tích 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ không chỉ khẳng định vị thế của cờ tướng thành phố mà còn cho thấy chiều sâu lực lượng và sự đồng đều ở nhiều nội dung thi đấu.