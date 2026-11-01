Theo đó, nhà cầm quân người Bulgaria trở thành HLV ngoại đầu tiên rời ghế nóng tại V.League 2026/27.

Thất bại 1-3 trước Thép xanh Nam Định ở vòng 6 V.League 2026/27 được xem là dấu mốc cuối cùng trong nhiệm kỳ của HLV Velizar Popov tại Thể Công Viettel.

HLV Velizar Popov có thành tích đáng thất vọng tại V.League và đấu trường châu lục. Ảnh: Đình Viên.

Ngay sau trận đấu, đội bóng áo lính chính thức thông báo chia tay chiến lược gia người Bulgaria.

Trên trang chủ, Thể Công Viettel gửi lời cảm ơn đến nhà cầm quân sinh năm 1976: “Xin cảm ơn huấn luyện viên Velizar Popov vì những đóng góp cho Thể Công Viettel trong chặng đường đã qua! Chúc huấn luyện viên Popov cùng gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc!”.

Quyết định chia tay HLV Velizar Popov xuất phát từ chuỗi kết quả không đáp ứng kỳ vọng. Sau 6 vòng đấu tại V.League 2026/27, Thể Công Viettel chỉ giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại.

Không chỉ gặp khó khăn ở sân chơi quốc nội, đội bóng áo lính còn trải qua hai trận thua tại AFC Champions League Two.

Thành tích này khiến áp lực dành cho ban huấn luyện ngày càng lớn, trong bối cảnh Thể Công Viettel được kỳ vọng cạnh tranh ở nhóm đầu V.League và tạo dấu ấn tại đấu trường châu lục.

Việc chia tay HLV Velizar Popov đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trên băng ghế huấn luyện của Thể Công Viettel. Nhà cầm quân người Bulgaria cũng trở thành HLV ngoại đầu tiên mất việc tại V.League 2026/27.

HLV Velizar Popov là ông thầy ngoại đầu tiên mất việc tại V.League 2026/27. Ảnh: Đình Viên.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra với đội bóng áo lính là sớm ổn định lực lượng, cải thiện phong độ và tìm kiếm phương án phù hợp cho vị trí thuyền trưởng.

Theo nguồn tin mới nhất, trợ lý Nguyễn Văn Biển sẽ tạm quyền dẫn dắt Thể Công Viettel ở chuyến làm khách trước Seoul FC (Hàn Quốc) trong khuôn khổ AFC Champions League Two.

Nhiều khẳ năng Văn Biển sẽ dẫn dắt đội bóng áo lính trong cả trận tiếp đón CLB Thanh Hóa tại vòng 7 V.League. Khi mùa giải vẫn còn chặng đường dài, Thể Công Viettel cần nhanh chóng trở lại để không bị bỏ lại trong cuộc đua tại V.League.