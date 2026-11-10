HLV Mourinho xô đổ kỷ lục của 'phù thuỷ' Guardiola ở La Liga

Real Madrid vừa đánh bại Valencia 3-0 ở vòng 12 La Liga, giúp HLV Jose Mourinho có 97 chiến thắng sau 126 trận, đạt tỷ lệ 77%.

Thành tích này đưa ‘Người đặc biệt’ vượt qua Pep Guardiola, người từng thắng 116 trong 152 trận cùng Barcelona, đạt tỷ lệ 76,3%. Dấu mốc càng có ý nghĩa khi người bị HLV Mourinho vượt qua chính là đối thủ lớn nhất của ông trong nhiệm kỳ đầu dẫn dắt Real Madrid.

Khi ấy, chiến lược gia Guardiola sở hữu thế hệ Barcelona hùng mạnh với Lionel Messi, Xavi Hernandez và Andres Iniesta, tạo nên những cuộc đối đầu kinh điển giữa 2 đội bóng.

HLV Jose Mourinho (trái) và HLV Pep Guardiola trong trận Real Madrid thắng Barcelona 2-1 tại Camp Nou ở La Liga ngày 21/4/2012. Ảnh: AFP.

Không chỉ đấu trí trên sân cỏ, cả hai còn nhiều lần khẩu chiến trước truyền thông. Sự kình địch kéo dài đến mức mỗi cuộc đối đầu giữa họ đều trở thành tâm điểm chú ý, vượt ra ngoài khuôn khổ một trận El Clasico thông thường.

Giữa thời kỳ Barcelona thống trị bóng đá Tây Ban Nha, HLV Mourinho từng giúp Real Madrid giành chức vô địch La Liga mùa 2011-2012.

Đến khi trở lại Bernabeu hè năm nay, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục ghi dấu ấn bằng phong độ ấn tượng của đội bóng Hoàng gia.

Real Madrid hiện có 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó trận thắng Valencia giúp HLV Mourinho vượt qua Guardiola để đứng đầu bảng thống kê.

Xếp sau họ lần lượt là những HLV danh tiếng như Carlo Ancelotti (71,1%), Xavi Hernandez (69,6%), Zinedine Zidane (67,8%) và Luis Enrique (66,4%).

Tuy nhiên, kỷ lục này chỉ tính những nhà cầm quân có ít nhất 100 trận tại La Liga. Nếu không giới hạn số trận, HLV Hansi Flick của Barcelona mới là người có tỷ lệ thắng cao nhất với 79,3%, tương ứng 69 chiến thắng sau 87 trận.

Khi được hỏi về thành tích vừa xác lập, HLV Mourinho không giấu niềm tự hào nhưng nhanh chóng hướng sự chú ý về phía trước, ông chia sẻ: “Tôi không hề biết mình đã đạt được thống kê này. La Liga từng có rất nhiều HLV hàng đầu, nên được đứng ở vị trí ấy là điều đáng tự hào”.

Dù vậy, nhà cầm quân 63 tuổi không muốn các học trò ngủ quên trên chiến thắng: “Thống kê này chỉ nhắc tôi rằng chúng tôi phải thắng trận tiếp theo. Chúng tôi không sống bằng những con số trong quá khứ, mà bằng hiện tại”.