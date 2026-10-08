HLV Mikel Arteta ký hợp đồng khủng đến 2030, cam kết tương lai lâu dài với Arsenal

HLV Mikel Arteta ký hợp đồng mới với Arsenal. (Nguồn: Trang chủ Arsenal)

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với đội bóng thành London đến năm 2030, nhận mức lương 17 triệu Bảng mỗi năm cùng khoản thưởng tối đa 3 triệu Bảng.

HLV Arteta hạnh phúc chia sẻ: "Được cam kết tương lai với câu lạc bộ và tiếp tục làm việc cùng những con người xuất sắc, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho Arsenal là một đặc ân.

Đội bóng này thực sự đặc biệt, từ bản sắc đến những cảm xúc mà nơi đây mang lại. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục.

Chúng tôi xây dựng sự gắn kết đặc biệt và tạo nên những kỷ niệm sẽ theo mỗi người suốt cuộc đời. Đây mới chỉ là khởi đầu cho những gì chúng ta có thể cùng nhau đạt được.

Tôi vô cùng biết ơn Stan và Josh vì sự tin tưởng, ủng hộ của họ, đồng thời cảm thấy vinh dự khi được dẫn dắt câu lạc bộ trong giai đoạn đặc biệt của lịch sử 140 năm.

Đây là khoảnh khắc rất đáng tự hào đối với tôi và gia đình. Tôi cảm nhận được tình yêu, sự tôn trọng từ những cổ động viên tuyệt vời. Đáp lại, tôi và gia đình cũng dành cho họ tình cảm và sự trân trọng tương tự".

Hồi tháng 5, HLV Arteta giúp Arsenal chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Ông tiếp quản đội bóng từ HLV Unai Emery vào tháng 12/2019. Đây là công việc đầu tiên của HLV Arteta trên cương vị huấn luyện viên trưởng, sau thời gian làm việc trong ban huấn luyện của HLV Pep Guardiola tại Man City.

HLV Arteta giành FA Cup ngay cuối mùa giải đầu tiên dẫn dắt Arsenal, dù mùa bóng bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông phải chờ thêm 6 năm mới có thể bổ sung danh hiệu vào phòng truyền thống.

Việc giải tỏa sức ép kéo dài nhiều năm bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh đã củng cố vị thế của HLV Arteta trong lòng người hâm mộ ở Bắc London.

Ban lãnh đạo Arsenal tưởng thưởng cho cựu tiền vệ này bằng bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ hậu hĩnh, bảo đảm sự gắn bó lâu dài của ông với đội bóng.