HLV Maresca úp mở chuyện rời Man City nếu đội bóng xuống hạng

Trong cuộc họp báo trước trận Man City gặp Liverpool tại Ngoại hạng Anh, Maresca, 46 tuổi, không đưa ra lời đảm bảo rằng ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng nếu kịch bản xấu nhất xảy ra.

Dù khẳng định vẫn hoàn toàn tập trung vào công việc hiện tại, nhà cầm quân từng dẫn dắt Leicester City và Chelsea vẫn tỏ ra thận trọng khi đề cập đến tương lai.

“Tôi đã vô địch giải hạng Nhất với Leicester, vì vậy nếu xuống hạng, chúng ta sẽ xem xét”, Maresca chia sẻ.

Enzo Maresca đã có buổi họp báo nhưng lại từ chối trả lời việc có ở lại câu lạc bộ nếu Man City xuống hạng. Ảnh: Getty

Ông cũng nhấn mạnh rằng Man City đang có vị trí thuận lợi trên bảng xếp hạng và các cầu thủ có lý do để tận hưởng tình hình hiện tại. “Hiện tại, chúng tôi đang dẫn đầu bảng, vì vậy các cầu thủ có mọi lý do để vui mừng và phấn khởi”, chiến lược gia người Italy nói thêm.

Phản ứng của Maresca khác biệt đáng kể so với lập trường mà Pep Guardiola từng thể hiện khi đối mặt với những câu hỏi tương tự.

Trong thời gian dẫn dắt Man City, huấn luyện viên người Tây Ban Nha nhiều lần khẳng định lòng trung thành với đội bóng, ngay cả khi câu lạc bộ có nguy cơ phải xuống chơi ở các giải đấu thấp hơn do những vấn đề liên quan đến tài chính.

Guardiola từng tuyên bố sẵn sàng tiếp tục gắn bó với Man City ngay cả khi đội bóng bị giáng xuống League One. Ông thậm chí còn đùa rằng sẽ đưa hai nhân vật gắn liền với lịch sử câu lạc bộ là Paul Dickov và Mike Summerbee trở lại nếu đội bóng phải bắt đầu lại từ các giải đấu hạng dưới.

Trong suốt quá trình điều tra những cáo buộc vi phạm quy định tài chính, Guardiola cũng nhiều lần công khai bảo vệ ban lãnh đạo Man City. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định đặt niềm tin vào những người điều hành câu lạc bộ và sẵn sàng sát cánh cùng họ bất kể kết quả cuối cùng ra sao.

Trong khi đó, Man City vẫn đang theo đuổi các thủ tục pháp lý nhằm phản bác những cáo buộc và bảo vệ đội bóng trước nguy cơ phải nhận án phạt thể thao nghiêm khắc. Khả năng xuống hạng hiện vẫn là kịch bản được đặt ra trong bối cảnh vụ việc chưa ngã ngũ.

Việc Maresca không đưa ra cam kết tương tự Guardiola vì thế làm dấy lên những câu hỏi về việc đi hay ở của ông đối với tương lai tại Etihad nếu Man City rơi vào tình cảnh khó khăn nhất.