HLV Man Utd nói điều cay đắng sau trận thua Bournemouth

"Đây là tình cảnh khó khăn, không thể né tránh. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tôi thực sự không biết", HLV Michael Carrick nói với Sky Sports sau thất bại ngay trên sân Old Trafford.

Nhà cầm quân người Anh hiểu rõ chiếc ghế của mình đang lung lay dữ dội, nhưng khẳng định chưa có ý định từ bỏ công việc. "Tôi yêu những gì mình đang làm và cảm nhận rõ trách nhiệm. Tôi sẽ luôn làm điều tốt nhất cho CLB. Nhưng chúng ta phải chờ xem", chiến lược gia 45 tuổi nói thêm.

Khi được hỏi có lo ngại bị sa thải trong những ngày tới hay không, HLV Carrick cho biết ông vẫn làm việc bình thường và không chờ đợi một quyết định cụ thể nào. Sau trận, ông chỉ trao đổi ngắn với Ban lãnh đạo Man Utd như thường lệ.

Đáng chú ý, sau thất bại mới nhất, cựu tiền vệ người Anh đi quanh sân vỗ tay cảm ơn khán giả. Hành động ấy làm dấy lên đồn đoán ông đang nói lời từ biệt Old Trafford. Tuy nhiên, HLV Carrick lập tức bác bỏ: "Đó không phải lời chia tay của tôi".

HLV Michael Carrick có lẽ đã vẫy tay chào tạm biệt Man Utd sau thất bại đau đớn trước Bournemouth ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Giữa lúc Man Utd chìm trong khủng hoảng, người hâm mộ vẫn hát vang tên vị HLV trưởng, nhưng mang đến những tiếng la ó cho các cầu thủ và Ban lãnh đạo CLB.

"Tôi không ngờ người hâm mộ lại phản ứng như vậy. Điều đó có ý nghĩa rất lớn, nhưng cũng khiến tôi có những cảm xúc lẫn lộn", HLV Carrick thừa nhận. Ông đồng thời khẳng định những kết quả và màn trình diễn gần đây của Man Utd đều không đạt yêu cầu.

Chiến lược gia người Anh cũng lên tiếng bảo vệ các học trò. Theo ông, nhiều cầu thủ thực sự đau đớn và thất vọng trước tình cảnh hiện tại, chứ không phải thờ ơ với kết quả thi đấu.

Riêng quyết định để đội trưởng Bruno Fernandes ngồi dự bị suốt 90 phút tiếp tục gây tranh cãi. Tiền vệ người Bồ Đào Nha trước đó công khai chỉ trích cách tiếp cận chiến thuật trong trận thua Como 1-4 tại Champions League.

HLV Carrick không giải thích cụ thể vì sao không sử dụng Bruno Fernandes. Ông chỉ cho biết Ban huấn luyện đã đưa ra những lựa chọn nhân sự ‘đơn thuần về mặt chuyên môn’, với mong muốn thay đổi cục diện trận đấu.

Thất bại trước Bournemouth khiến Man Utd trải qua 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. 'Quỷ đỏ' mới giành 7 điểm sau 8 vòng Ngoại hạng Anh, đứng thứ 16 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.

Tình cảnh ấy trái ngược hoàn toàn với mùa trước, khi HLV Carrick giúp Man Utd hồi sinh và cán đích thứ 3. Giờ đây, sau 2 thất bại nặng nề liên tiếp trước Como và Bournemouth, tương lai của nhà cầm quân người Anh đang trở thành dấu hỏi lớn tại Old Trafford.