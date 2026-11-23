Chỉ sau 8 phút màn ra mắt tại Anfield, tân HLV Mauricio Pochettino đã phải chứng kiến trung vệ Leny Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với tiền đạo Alexander Isak.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một HLV có cầu thủ bị truất quyền thi đấu sớm đến vậy ngay ở trận ra mắt một CLB tại Ngoại hạng Anh.

Kỷ lục trước đó thuộc về HLV Egil Olsen, khi hậu vệ Dean Blackwell của Wimbledon nhận thẻ đỏ ở phút 17 trong trận gặp Watford năm 1999. Điều đó đồng nghĩa, HLV Pochettino đã phá kỷ lục tồn tại suốt 27 năm theo cách chẳng ai mong muốn.

Tấm thẻ đỏ của Yoro bắt nguồn từ sai lầm của trung vệ Matthijs de Ligt, người phán đoán không tốt đường chuyền dài của Ronald Araujo, tạo cơ hội cho Isak thoát xuống. Trong nỗ lực ngăn cản đối thủ, Yoro phạm lỗi ngay trước vòng cấm và bị trọng tài Sam Barrott truất quyền thi đấu.

Man Utd lập tức trả giá khi tiền vệ Dominik Szoboszlai thực hiện cú đá phạt hiểm hóc, mở tỷ số cho Liverpool ở phút 10. Chỉ 3 phút sau, tiền vệ Florian Wirtz nhân đôi cách biệt từ đường chuyền của tiền đạo cánh Rio Ngumoha.

Mất người và thủng lưới 2 bàn chỉ sau 13 phút, HLV Pochettino tiếp tục thiết lập thêm một kỷ lục buồn. Theo Opta, ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh có đội bóng vừa nhận thẻ đỏ, vừa thủng lưới 2 lần ngay trong hiệp 1 trận ra mắt một CLB.

HLV Pochettino lập 2 kỷ lục không mong muốn sau khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ trong trận Man Utd thua Liverpool 0-4 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Trước tình thế bất lợi, HLV Pochettino buộc phải rút tiền đạo Bryan Mbeumo để đưa trung vệ Harry Maguire vào sân, chuyển sang chơi với hàng thủ 5 người nhằm hạn chế sức tấn công của Liverpool.

Tuy nhiên, sự điều chỉnh chỉ giúp Man Utd tránh nhận thêm bàn thua trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Ngumoha và Victor Munoz lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà.

Đây cũng là màn ra mắt tệ nhất của một HLV Man Utd trong 100 năm qua. Lần gần nhất đội bóng thua với cách biệt tương tự dưới thời một HLV mới là thất bại 0-4 trước Bolton Wanderers của HLV Lal Hilditch vào tháng 10/1926.

Thất bại trước Liverpool kéo dài chuỗi trận không thắng của 'Quỷ đỏ' tại Ngoại hạng Anh lên con số 9. Đội bóng thành Manchester tiếp tục đứng thứ 19 với 8 điểm, chỉ hơn Crystal Palace cuối bảng 1 điểm sau 11 vòng.

Trong khi đó, Liverpool vươn lên thứ 4 với 21 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm.

Theo lịch, Man Utd sẽ làm khách trên sân Sporting CP tại Champions League rạng sáng 26/11, trước khi tiếp Brentford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh ngày 28/11 (giờ Hà Nội).