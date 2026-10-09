HLV Man City lên tiếng sau phán quyết gây chấn động

Maresca khẳng định các cầu thủ Man City không bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi pháp lý ngoài sân cỏ.

Man City đã có phản ứng đầu tiên từ phía đội bóng sau khi một ủy ban độc lập kết luận CLB vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Premier League.

HLV Enzo Maresca cho biết vẫn giữ sự bình tĩnh và tin tưởng vào CLB. Theo nhà cầm quân người Italy, các cầu thủ không để những tranh cãi bên ngoài ảnh hưởng đến công việc trên sân.

“Chúng tôi hiểu những tiếng ồn xung quanh, nhưng chỉ tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát, đó là bóng đá”, Maresca nói. Ông cũng nhấn mạnh các cầu thủ không quá bận tâm đến những gì đang diễn ra bên ngoài.

Bầu không khí trong đội, theo Maresca, vẫn tích cực. Man City đang dẫn đầu Premier League và chuẩn bị làm khách trước Liverpool tại Anfield, trận đầu tiên của họ ở giải quốc nội kể từ khi phán quyết được công bố.

“Các cầu thủ rất háo hức cho hai trận tiếp theo. Điều quan trọng với họ lúc này là chúng tôi đang đứng đầu bảng”, HLV Man City chia sẻ.

Erling Haaland cũng lên tiếng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục sát cánh cùng đội bóng. Tiền đạo người Na Uy gửi thông điệp: “Hãy sát cánh cùng nhau, tận hưởng hành trình và mỉm cười”.

Phản ứng của Maresca và Haaland xuất hiện trong bối cảnh Man City chịu sức ép lớn ngoài sân cỏ. Sau phán quyết của ủy ban độc lập, CLB lập tức kháng cáo và tiếp tục khẳng định mình không làm sai.

Man City cũng cho rằng phán quyết tồn tại những sai sót về luật, nguyên tắc và cách đánh giá sự việc. Quá trình pháp lý vì thế chưa khép lại.

Trong lúc chờ diễn biến tiếp theo, đội bóng muốn giữ phòng thay đồ tách khỏi những tranh cãi bên ngoài. Với Maresca, ưu tiên trước mắt vẫn là chuyến làm khách tại Anfield và việc bảo vệ vị trí dẫn đầu Premier League.