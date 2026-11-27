Tối 26/11, U17 Việt Nam khép lại hành trình tại U17 World Cup 2026 bằng thất bại 0-2 trước U17 Mali. Dù thi đấu kiên cường và giữ sạch lưới trong suốt hiệp một, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland không thể đứng vững trước sức ép liên tục của đại diện châu Phi.

Chia sẻ với tờ Africafoot sau trận đấu, huấn luyện viên Balla Sanogo, Giám đốc kỹ thuật Học viện bóng đá ABM (Mali), cho rằng tỷ số 0-2 chưa phản ánh hết sự chênh lệch giữa hai đội.

“Xét về mặt thống kê, Mali hoàn toàn áp đảo trong trận đấu này. Các cầu thủ Việt Nam thậm chí nên hài lòng với thất bại 0-2, bởi họ hoàn toàn có thể thua với tỷ số đậm hơn. Các cầu thủ Việt Nam chỉ tung ra 3 cú dứt điểm và không có lần nào trúng đích, khiến thủ môn Abdoul Razack Coulibaly gần như có một buổi tối nhàn nhã”, ông Sanogo nhận xét.

U17 Việt Nam khép lại hành trình tại U17 World Cup 2026 bằng thất bại 0-2 trước U17 Mali. (Ảnh: VFF)

Theo thống kê, U17 Mali thực hiện tới 30 cú dứt điểm, trong đó có 9 lần đưa bóng đi trúng đích. Tuy nhiên, đại diện châu Phi phải chờ đến phút 56 mới có thể phá vỡ thế bế tắc nhờ pha lập công của Sanaba Keita. Đến phút 82, Djigui Koita ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U17 Mali.

HLV Sanogo đánh giá cao thái độ thi đấu của các cầu thủ Mali khi đội bóng này đã sớm giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Dù HLV Soumaila Coulibaly thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát, đại diện châu Phi vẫn duy trì được sức ép và khả năng kiểm soát thế trận.

“Họ tiếp tục duy trì đà hưng phấn từ đầu giải đấu và giữ thái độ rất nghiêm túc trong trận đấu này. Các cầu thủ Việt Nam sớm tìm cách triển khai lối chơi quyết liệt, thiên về thể lực, nhưng phía Mali cũng đáp trả tốt”, HLV Sanogo nhận xét.

“Thông thường, các cầu thủ trẻ của chúng ta hay buông lỏng ở lượt trận thứ ba sau khi đã giành vé đi tiếp. Họ đã thực hiện tốt những chỉ đạo của HLV, người chủ động xoay tua đội hình và trao cơ hội thi đấu cho những cầu thủ khác.

Điều này rất quan trọng đối với chặng đường tiếp theo của giải đấu, bởi chúng ta sắp bước vào vòng loại trực tiếp và tất cả cầu thủ cần sẵn sàng cả về thể chất lẫn tâm lý”, vị huấn luyện viên nói thêm.

HLV Roland bật khóc, khen học trò.

Chuyên gia người Mali cũng dành lời khen cho khả năng thu hồi bóng, tinh thần tập thể và sự gắn kết giữa các cầu thủ. Theo ông, việc trao cơ hội cho những gương mặt ít được thi đấu ở vòng bảng sẽ giúp U17 Mali có sự chuẩn bị tốt hơn về cả thể lực lẫn tâm lý trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Với chiến thắng trước U17 Việt Nam, U17 Mali khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối. HLV Sanogo khẳng định mục tiêu của đại diện châu Phi tại giải đấu năm nay là giành chức vô địch.

Trong khi đó, U17 Việt Nam kết thúc lần đầu tiên tham dự U17 World Cup với một điểm sau 3 lượt trận. Trước khi để thua Mali, thầy trò HLV Cristiano Roland từng gây ấn tượng khi chỉ chịu thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ và cầm hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3.