HLV Malaysia thừa nhận hàng thủ Indonesia quá chắc chắn: 'Rất khó để xuyên thủng'

Trận đấu giữa Indonesia và Malaysia kết thúc với tỷ số 0-0 vào thứ Hai (28/9/2026) trên sân Gelora Bung Karno Main, Senayan, Jakarta. Đáng chú ý, Indonesia phải thi đấu với 10 người từ phút 37 sau khi Thom Haye nhận thẻ đỏ.

Việc mất một cầu thủ ngay trong hiệp một buộc đội tuyển Indones phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Indonesia chủ động lùi sâu, duy trì đội hình phòng ngự với mật độ dày và hạn chế tối đa khoảng trống trước khung thành.

Ảnh: KOMPAS.com/ADIL NURSALAM

Trước sức ép liên tục từ Malaysia, hàng thủ Indonesia vẫn giữ được sự tập trung và kỷ luật cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Khả năng phòng ngự của đội chủ nhà thậm chí nhận được sự thừa nhận từ chính đối thủ.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận hàng thủ Indonesia rất khó xuyên thủng

HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời thừa nhận Indonesia đã phòng ngự rất hiệu quả.

“Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ. Chúng ta đã có một màn trình diễn tuyệt vời, thể hiện tính kỷ luật tốt và tinh thần thi đấu cao trong trận đấu”, Tan Cheng Hoe phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Đặc biệt, Tan Cheng Hoe nhấn mạnh hiệu quả của hệ thống phòng ngự lùi sâu mà Indonesia triển khai sau khi Thom Haye bị truất quyền thi đấu.

Ảnh: KOMPAS.com/ADIL NURSALAM

Theo HLV Malaysia, Indonesia không chỉ sở hữu những hậu vệ có khả năng tranh chấp tốt mà còn có một hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.

Justin Hubner và Elkan Baggott là những nhân tố quan trọng ở hàng thủ, trong khi Kevin Diks và Dean James cũng góp phần duy trì sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Ở khu vực giữa sân, Joey Pelupessy và Ivar Jenner giúp Indonesia duy trì chiều sâu, hỗ trợ các hậu vệ và hạn chế không gian hoạt động của những cầu thủ tấn công bên phía Malaysia.

“Vâng, tất nhiên, chúng ta đều biết rằng Indonesia không chỉ có những cầu thủ phòng ngự giỏi mà còn có những cầu thủ tấn công xuất sắc”, Tan Cheng Hoe giải thích.

Việc Indonesia bảo toàn tỷ số 0-0 dù chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại cho thấy khả năng duy trì cự ly đội hình và sự tập trung của các cầu thủ. Trong khi đó, Malaysia không thể tận dụng lợi thế hơn người để tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Kết quả hòa giúp Indonesia khép lại trận đấu với một điểm, trong khi Malaysia cũng phải tiếc nuối khi không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Indonesia dù có lợi thế về quân số trong hơn 50 phút.