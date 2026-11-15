HLV Kyrgyzstan đánh giá cao tuyển Việt Nam, đặc biệt chú ý Đình Bắc

HLV Urmat Abdukaimov đánh giá cao đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu tại Casper Cup 2026. Ảnh: VFF

Tại cuộc họp báo sau trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, HLV Urmat Abdukaimov bày tỏ sự hài lòng khi đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz giành chiến thắng với cách biệt ba bàn. Tuy nhiên, ông cho rằng kết quả này chưa phản ánh đầy đủ những vấn đề chuyên môn mà đội bóng cần khắc phục trước trận gặp chủ nhà Việt Nam.

Theo nhà cầm quân người Cộng hòa Kyrgyz, điều kiện thời tiết tại Việt Nam, đặc biệt là độ ẩm cao, đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duy trì thể lực và kiểm soát bóng của các cầu thủ.

Dù tạo được nhiều cơ hội và ghi ba bàn thắng, đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz vẫn có những thời điểm xử lý bóng thiếu chính xác, để đối phương tổ chức phản công và gây sức ép lên hàng phòng ngự.

HLV Urmat Abdukaimov nhận định đội bóng cần cải thiện khả năng kiểm soát thế trận, hạn chế những tình huống mất bóng không cần thiết, đồng thời nâng cao hiệu quả dứt điểm. Ông cũng đặc biệt lưu ý việc tận dụng các tình huống cố định, yếu tố có thể tạo ra khác biệt khi đối đầu với những đối thủ có tổ chức phòng ngự tốt.

Hướng tới trận đấu cuối cùng tại Casper Cup 2026, HLV Urmat Abdukaimov dành sự đánh giá cao cho đội tuyển Việt Nam.

Ông cho biết đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa, đồng thời nghiên cứu thêm một số trận gần đây của thầy trò HLV Kim Sang-sik để tìm hiểu cách vận hành chiến thuật cũng như đặc điểm của từng vị trí.

Theo đánh giá của HLV Urmat Abdukaimov, đội tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng có chất lượng, được tổ chức tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Khả năng phối hợp, duy trì cự ly đội hình và chuyển đổi trạng thái là những điểm đáng chú ý trong lối chơi của đội chủ nhà.

Nhà cầm quân này cho rằng cuộc đối đầu với Việt Nam sẽ mang đến thử thách lớn hơn, đồng thời là cơ hội phù hợp để đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz kiểm chứng năng lực và đánh giá hiệu quả những phương án chiến thuật đang được xây dựng.

Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu, HLV Urmat Abdukaimov đã trao đổi với trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov, cầu thủ đang thi đấu tại V.League trong màu áo CLB Thanh Hóa.

Theo ông, việc có một cầu thủ am hiểu môi trường bóng đá Việt Nam là lợi thế nhất định đối với đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz. Abdurakhmanov không chỉ có kinh nghiệm thi đấu tại V.League mà còn đang thể hiện phong độ tốt và giữ vai trò đội trưởng của CLB Thanh Hóa.

HLV Urmat Abdukaimov cũng đánh giá V.League là giải đấu có chất lượng chuyên môn đáng ghi nhận. Những thông tin từ Abdurakhmanov giúp ban huấn luyện có thêm góc nhìn về các cầu thủ Việt Nam cũng như điều kiện thi đấu tại địa phương.

Khi được hỏi về những gương mặt nổi bật của đội tuyển Việt Nam, HLV Urmat Abdukaimov đặc biệt nhắc đến tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Theo đánh giá của ông, Đình Bắc là cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao, sở hữu những phẩm chất đáng chú ý trên hàng công và thuộc nhóm tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Sự quan tâm của HLV Urmat Abdukaimov dành cho Đình Bắc cho thấy tiền đạo trẻ này đang tạo được dấu ấn nhất định trong mắt các đối thủ quốc tế.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Cộng hòa Kyrgyz cũng nhận thấy đội tuyển Việt Nam đang có những điều chỉnh về lực lượng, tạo cơ hội để nhiều cầu thủ trẻ thể hiện năng lực và cạnh tranh vị trí.

Theo ông, những thay đổi này có thể mang đến thêm sự đa dạng trong cách triển khai lối chơi của đội chủ nhà, đồng thời khiến công tác chuẩn bị chiến thuật của Cộng hòa Kyrgyz trở nên khó khăn hơn.

Dù đã có chiến thắng thuyết phục trước Đài Bắc Trung Hoa, HLV Urmat Abdukaimov khẳng định đội bóng của ông không thể chủ quan khi đối đầu với Việt Nam. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích đối thủ, điều chỉnh những hạn chế đã bộc lộ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu sắp tới.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz lúc 19h00 ngày 17.11 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, trong khuôn khổ lượt trận cuối Casper Cup 2026.

Cuộc đối đầu được kỳ vọng mang đến những thử thách chuyên môn đáng giá cho cả hai đội, đồng thời là dịp để HLV Kim Sang-sik tiếp tục đánh giá lực lượng, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, trong quá trình chuẩn bị cho những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.