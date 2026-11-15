HLV Kyrgyzstan đặc biệt ấn tượng Đình Bắc trước trận gặp tuyển Việt Nam

HLV Kyrgyzstan dành những lời đánh giá tích cực cho đội tuyển Việt Nam.

Dù giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn trước Đài Bắc Trung Hoa, HLV Urmat Abdukaimov thừa nhận ông vẫn chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Theo chiến lược gia người Kyrgyzstan, điều kiện thời tiết có độ ẩm cao tại Việt Nam đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng kiểm soát bóng của toàn đội.

Kyrgyzstan để mất bóng khá nhiều, tạo cơ hội cho đối thủ tổ chức những tình huống phản công nguy hiểm. Điều này cũng khiến các cầu thủ phải tiêu hao nhiều thể lực hơn so với dự kiến.

Đáng chú ý, HLV Urmat Abdukaimov tiết lộ ông đã theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa, bên cạnh một số màn trình diễn gần đây của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Qua những gì quan sát được, ông đánh giá Việt Nam là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt, sở hữu lối chơi tổ chức và sự cân bằng giữa khả năng tấn công lẫn phòng ngự.

Khi được hỏi về cầu thủ Việt Nam để lại ấn tượng mạnh nhất, nhà cầm quân Kyrgyzstan không ngần ngại nhắc đến Nguyễn Đình Bắc. Ông đánh giá tiền đạo này sở hữu năng lực nổi bật và nằm trong nhóm những chân sút xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh việc trực tiếp theo dõi các trận đấu, HLV Urmat Abdukaimov còn chủ động tìm hiểu thêm thông tin về bóng đá Việt Nam thông qua trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov. Cầu thủ này hiện đang khoác áo CLB Thanh Hóa tại V.League, đồng thời giữ vai trò đội trưởng đội bóng xứ Thanh. Với quãng thời gian thi đấu tại Việt Nam, Abdurakhmanov được xem là nguồn thông tin hữu ích giúp Ban huấn luyện Kyrgyzstan hiểu rõ hơn về đối thủ.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Kyrgyzstan vào lúc 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), trong khuôn khổ lượt trận cuối Casper Cup 2026.

Với chiến thắng 3-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan đang nắm lợi thế về hiệu số bàn thắng bại và chỉ cần một kết quả hòa trước Việt Nam để có cơ hội kết thúc giải đấu ở vị trí dẫn đầu. Điều này hứa hẹn tạo nên màn so tài đáng chú ý, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đối đầu với một đối thủ đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đánh giá rất cao sức mạnh của bóng đá Việt Nam.