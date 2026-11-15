HLV Kyrgyz ấn tượng với Nguyễn Đình Bắc trước trận gặp Việt Nam

Trong cuộc họp báo sau trận đấu với Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa thuộc khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 tối 14/11, HLV Urmat Abdukaimov khẳng định dù Đội tuyển Kyrgyz đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 nhưng các học trò của ông vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.

HLV Urmat Abdukaimov. Ảnh: VFF.

Theo HLV Urmat Abdukaimov, Đội tuyển Kyrgyz cần cải thiện khả năng kiểm soát bóng trong các tình huống tổ chức tấn công, đồng thời nâng cao hiệu quả tận dụng cơ hội, đặc biệt là ở những tình huống cố định.

Nói về nguyên nhân, HLV Urmat Abdukaimov cho biết, điều kiện thời tiết với độ ẩm cao, khác biệt so với những gì các cầu thủ thường gặp, đã ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bóng. Các cầu thủ để mất bóng khá nhiều, phải đối mặt với các tình huống phản công và tiêu hao thể lực.

Đề cập đến trận đấu với Đội tuyển Việt Nam sắp tới, HLV Urmat Abdukaimov cho biết đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa cũng như một số trận gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Theo HLV Urmat Abdukaimov, Đội tuyển Việt Nam có tổ chức tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, sở hữu chất lượng chuyên môn đáng chú ý và sẽ là đối thủ phù hợp để Đội tuyển Kyrgyz kiểm chứng năng lực.

Đình Bắc có màn trình diễn khá tốt trong trận ra quân tại Casper Cup 2026. Ảnh: MD

HLV Urmat Abdukaimov cũng tiết lộ đã trao đổi với trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov – cầu thủ đang thi đấu tại V.League trong màu áo CLB Thanh Hóa để tìm hiểu thêm về các cầu thủ Việt Nam cũng như điều kiện thi đấu. HLV Urmat Abdukaimov đánh giá Abdurakhmanov có sự am hiểu về bóng đá Việt Nam, đang thể hiện phong độ tốt và là đội trưởng của CLB Thanh Hóa. Nhà cầm quân này cũng nhận định V.League là một giải đấu có chất lượng và Đội tuyển Kyrgyz may mắn khi có một cầu thủ như Abdurakhmanov trong đội hình.

Khi được hỏi về cầu thủ Việt Nam nào gây ấn tượng, HLV Urmat Abdukaimov đã nhắc đến Nguyễn Đình Bắc. HLV Urmat Abdukaimov đánh giá tiền đạo thuộc biên chế CLB Bóng đá Công an Hà Nội thuộc nhóm những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

HLV Urmat Abdukaimov cũng lưu ý rằng, Đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi về lực lượng, với cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực trước ban huấn luyện. Tuy nhiên, ông dự báo cuộc đối đầu sắp tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi đội bóng của mình phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Kyrgyz sẽ diễn ra lúc 19h ngày 17/11 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.