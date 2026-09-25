HLV Kim: 'Vinh quang đã là quá khứ'

HLV Kim không quá lo lắng trước tình trạng nhiều tuyển thủ gặp chấn thương hoặc chưa có thể trạng tốt khi FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng tuyển Việt Nam vẫn có đủ phương án thay thế, trong khi các cầu thủ giàu kinh nghiệm đủ khả năng gánh vác những nhiệm vụ khó khăn.

“Nhiều cầu thủ chấn thương hoặc gặp vấn đề thể trạng sau khi V.League 2026/27 khởi tranh. Nhưng tuyển Việt Nam có đủ sự thay thế. Tôi cũng tin những cựu binh có thể đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn. Tôi nghĩ đây không phải vấn đề quá lớn và đội tuyển có phương án giải quyết”, HLV Kim chia sẻ trong buổi họp báo chiều 25/9 tại sân Sijalak Harupat, Bandung (Indonesia).

Tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 mà không có đội trưởng Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ cùng một số cầu thủ chấn thương khác. Đổi lại, HLV Kim trao cơ hội cho những gương mặt mới như Lee Williams Minh Hoàng hay Nguyễn Adou Leygley Minh.

Với nhóm cầu thủ mang dòng máu nước ngoài, chiến lược gia 49 tuổi cho biết ban huấn luyện ưu tiên những nhân tố còn trẻ, giàu khát khao và có khả năng đóng góp lâu dài cho đội tuyển. Ông tin lực lượng hiện tại vẫn đủ sức giúp Việt Nam cạnh tranh chức vô địch.

Dưới thời HLV Kim, tuyển Việt Nam lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Tuy nhiên, ông không muốn các học trò sống bằng những kết quả đã qua khi trước mắt là một giải đấu khác.

“Những thành tích của tôi trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam đều đã thuộc về quá khứ. Tôi muốn cùng toàn đội hướng tới những thử thách mới với khát khao lớn hơn. FIFA ASEAN Cup 2026 là cơ hội để chúng tôi chinh phục danh hiệu tiếp theo”, ông nói.

HLV Kim cho rằng hàng phòng ngự là một trong những nền tảng quan trọng giúp tuyển Việt Nam duy trì phong độ tốt thời gian qua.

HLV Kim cho rằng hàng phòng ngự là một trong những nền tảng quan trọng giúp tuyển Việt Nam duy trì phong độ tốt thời gian qua. Ông thường xuyên yêu cầu các cầu thủ giữ kỷ luật vị trí và tuân thủ chặt chẽ phương án chiến thuật.

“Tuyển Việt Nam từng thắng nhiều trận nhờ hàng thủ chắc chắn. Tôi luôn dặn cầu thủ phải chơi kỷ luật và tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện. Chỉ như vậy, chúng tôi mới có thể phát huy hết khát khao, sự chăm chỉ và tinh thần cống hiến của các cầu thủ”, HLV Kim cho biết.

Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn đội tuyển chỉ dựa vào khả năng phòng ngự. Một trong những yêu cầu ông đặt ra trước FIFA ASEAN Cup là Việt Nam phải chủ động hơn khi có bóng nhưng vẫn duy trì được sự cân bằng giữa hai trạng thái.

“Tôi muốn đội tấn công tích cực hơn, nhưng không được đánh mất sự cân bằng với phòng ngự. Tôi luôn nhấn mạnh điều này trong quá trình chuẩn bị”, ông nói.

HLV Kim sau đó đưa ra một cách giải thích khá trực quan về lối chơi ông muốn xây dựng. “Khi nhìn vào màn hình phát sóng trận đấu, bạn sẽ thấy cả 11 cầu thủ Việt Nam trong cùng một khung hình. Tôi muốn mọi người thấy đội tuyển chơi như một khối thống nhất, cả khi phòng ngự lẫn tấn công”.

Một trong những vấn đề được quan tâm trước trận ra quân là tình trạng của Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ này chưa thi đấu trận nào kể từ ASEAN Cup 2026 vì chấn thương và khả năng đá chính trước Philippines vẫn còn bỏ ngỏ.

HLV Kim cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá thể trạng của Hoàng Đức trước khi đưa ra quyết định. “Tôi sẽ xem xét cậu ấy có thể thi đấu hay cần nghỉ. Trước tiên, ban huấn luyện phải kiểm tra thể trạng của các cầu thủ lớn tuổi, sau đó mới quyết định đội hình xuất phát”, ông chia sẻ.

Ngoài Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc cũng được chọn vào ban cán sự của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là lần đầu Đình Bắc, sinh năm 2004, giữ vai trò đội phó ở đội tuyển quốc gia.

HLV Kim cho rằng vị trí mới đồng nghĩa tiền đạo trẻ phải nhận thêm trách nhiệm trong và ngoài sân. “Đình Bắc có nhiều trách nhiệm hơn khi là đội phó”, ông nói.

Tuyển Việt Nam gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).