HLV Kim: 'Tuyển Việt Nam gặp khó vì nhiều cầu thủ mệt mỏi'

HLV Kim Sang-sik tiếp tục than phiền về thể trạng của các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

"Tuyển Việt Nam gặp khó khăn về chiến thuật khi đội hình xáo trộn và có ít thời gian chuẩn bị. Nhưng hôm nay, các tân binh của chúng tôi đã rất nỗ lực dù trong trận đấu, có lúc tuyển Việt Nam chơi tốt, cũng có lúc chơi chưa ổn. Nhiều cầu thủ cũng mệt mỏi khi trải qua thời gian cày ải liên tục ở CLB", HLV Kim Sang-sik phát biểu trong phòng họp báo sân Thiên Trường, Ninh Bình.

Chiến lược gia 49 tuổi tiết lộ Lê Giang Patrik sẽ rời tuyển Việt Nam sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 để trở lại CLB, chuẩn bị thi đấu trận CLB Công an TP.HCM tiếp đón Buriram United tối 18/11 ở giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Ở Casper Cup 2026, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận tiếp theo gặp Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11, tức trước trận đấu của CLB Công an TP.HCM chỉ 1 ngày. HLV Kim tạo điều kiện cho thủ thành gốc Slovakia có thời gian nghỉ ngơi, tập luyện với CLB.

"Đặc thù của vị trí thủ môn là sự an tâm trong khung gỗ. Nên khi chúng ta đã tin tưởng ai, ta sẽ tiếp tục trao cơ hội cho người đó. Với những nhân tố khác, các cầu thủ đó sẽ có cơ hội. Sau trận này, Lê Giang Patrik sẽ trở về CLB để thi đấu ở giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Ở trận đấu sau, cơ hội bắt chính sẽ thuộc về người khác", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Đánh giá về các cá nhân, HLV Kim cho hay: "Về cá nhân, tôi chúc mừng Mạnh Đức ghi bàn đầu trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam. Ở hàng thủ, Nguyễn Thành Chung trong lần đầu đeo băng đội trưởng, đã chỉ đạo đồng đội rất tốt. Ở tuyến giữa, Nguyễn Thái Quốc Cường cũng chơi hay".

Nhận xét về sự hòa nhập của các tân binh nhập tịch, thuyền trưởng sinh năm 1976 phát biểu: "Các cầu thủ nhập tịch đã có thời gian dài thi đấu ở Việt Nam. Khi lên tuyển, nhóm nhân tố này hòa nhập rất nhanh. Với triết lý của tôi, tuyển Việt Nam không dựa dẫm vào một ngôi sao. Chúng tôi luôn gắn kết. Tôi luôn nhắc nhở mọi cầu thủ rằng chúng ta không chơi bóng vì bất kỳ cá nhân nào, chúng ta chiến đấu vì cả đội".

"Nhờ trận đấu này, ban huấn luyện tuyển Việt Nam đánh giá được năng lực của nhiều cầu thủ trẻ. Chúng tôi sẽ cố gắng gắn kết mọi cầu thủ, từ các anh lớn cho tới các em trẻ, làm sao để tất cả hòa hợp. Tôi luôn muốn giúp các tân binh nhanh chóng hòa nhập với toàn đội, bằng sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ", ông nói thêm.

Cuối buổi họp báo, HLV Kim tri ân các tuyển thủ và người hâm mộ. "Cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình và cảm ơn các khán giả dù hôm nay thời tiết rất lạnh, vẫn đến sân rất đông để cổ vũ tuyển Việt Nam", ông kết.

Lịch thi đấu Casper Cup 2026. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).