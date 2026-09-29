HLV Kim: 'Trách nhiệm cuối cùng là của tôi'

HLV Kim Sang-sik trong phòng họp báo sân Sijalak Harupat. Ảnh: Minh Chiến.

"Trước hết, tôi xin lỗi người hâm mộ. Các tuyển thủ đã nỗ lực hết mình. Tôi đã xây dựng các phương án chiến thuật khác nhau cho 2 hiệp. Nhưng kết quả cuối cùng thật đáng tiếc", HLV Kim tạ lỗi với cổ động viên Việt Nam ngay câu đầu tiên trong phòng họp báo sân Sijalak Harupat, Bandung (Indonesia) sau trận thua Thái Lan.

Chiến lược gia 49 tuổi cũng chịu trách nhiệm về sai sót chiến thuật. "Tôi rất xấu hổ. Trách nhiệm cuối cùng là của tôi. Hiệp 1, tôi thấy tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở tuyến giữa. Vì vậy, tôi điều chỉnh nhân sự ở vị trí này. Các tiền vệ đã chơi tốt và đúng chỉ đạo. Tới hiệp 2, thấy tuyển Thái Lan lộ sơ hở, chúng tôi đổi cách tiếp cận của hàng công theo hướng chi tiết và khác biệt, nhưng không ghi được bàn", HLV Kim nói.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng thừa nhận các đối thủ của tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026 đã mạnh lên trông thấy, so với chính họ ở ASEAN Cup 2026. Giải đấu hồi tháng 7 và 8 nằm ngoài hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ nhả người.

"Có lẽ, trước đây, những Thái Lan, Malaysia hay nhiều đội khác không có lực lượng mạnh nhất. Nhưng giải này, mọi đội đều thi đấu với đội hình tốt nhất. Tôi thấy chất lượng của họ được nâng cao đáng kể. Tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi về nhân sự. Và có lẽ khâu chuẩn bị của chúng ta còn hơi thiếu sót", HLV Kim nói thêm.

Tuyển Việt Nam thất bại 0-2 trước Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Về lực lượng, việc Nguyễn Xuân Son phải nghỉ 4-6 tuần, tức hết giải vì rách cơ đùi sau là mất mát lớn nhất với tuyển Việt Nam hiện tại. "Có lẽ, nếu cậu ấy trên sân, thì biết đâu hôm nay chúng tôi có thể ghi bàn. Nhưng đó chỉ là có thể thôi. Tôi cần thận trọng và tính toán kỹ khi không có Son. Các cầu thủ khác cũng nỗ lực hết mình", HLV Kim bộc bạch.

Ở phần kết buổi họp báo, nhà cầm quân sinh năm 1976 hướng tới trận đấu tiếp theo gặp Pakistan lúc 16h chiều 2/10 trên sân Bung Karno, Jakarta. "Giải chưa kết thúc. Chúng ta chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Điều tuyển Việt Nam phải làm là nỗ lực hết mình. Hãy cùng chờ kết quả trận tới", ông cho hay.

Tối 29/9, tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 và không còn khả năng cạnh tranh suất vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Ở lượt cuối gặp Pakistan vào ngày 2/10, thầy trò HLV Kim sẽ hướng tới chiến thắng để giành vị trí nhì bảng, qua đó đá trận tranh hạng 3.