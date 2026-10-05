HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ sau thất bại trước Malaysia

“Đây là lần đầu tiên FIFA ASEAN Cup được tổ chức và chúng tôi chỉ đứng thứ 4. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối, thất vọng với kết quả này. Quỹ thời gian chuẩn bị thực sự không nhiều, trong khi nhiều cầu thủ không có được thể trạng 100%”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ về kết quả không tốt của đội nhà

Theo ông Kim, thời tiết nóng cùng lịch thi đấu dày khiến các cầu thủ gặp nhiều khó khăn. Ông đặc biệt cảm ơn những cầu thủ lớn tuổi đã nỗ lực thi đấu hết sức, đồng thời hiểu sự thất vọng của người hâm mộ.

“Với những vấn đề này, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển”, HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Đánh giá về công tác trọng tài, HLV Kim cho rằng các quyết định được đưa ra công bằng và trọng tài đã điều hành trận đấu tốt. Về tình huống Việt Nam không được hưởng phạt đền sau khi VAR can thiệp, ông cho rằng đó là điều đáng tiếc nhưng tôn trọng quyết định của trọng tài.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) không có được thành tích tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026

Hướng đến Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, đồng thời tăng cường kết nối với các cầu thủ.

“Dù sao đi nữa, với kết quả hôm nay, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa làm đủ tốt. Với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành”, ông Kim nói.

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và thế hệ trẻ sẽ là hướng đi quan trọng để xây dựng đội tuyển Việt Nam mạnh và ổn định hơn trong tương lai.

Mục tiêu trước mắt của đội là chuẩn bị tốt cho Asian Cup 2027 và hướng tới những kết quả tích cực hơn.