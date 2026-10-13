HLV Kim Sang-sik về Hàn, tìm trợ lý
HLV Kim Sang-sik trở về Hàn Quốc ngày 12-10 và sẽ trở lại Việt Nam ngày 25-10 để tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2027.
Trong thời gian này, ngoài nghỉ ngơi, một trong những nhiệm vụ quan trọng của HLV Kim Sang-sik là tìm kiếm trợ lý số một mới sau khi chia tay trợ lý Kim Do Heon.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong tháng 11, chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế dự kiến gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan và có thể là Qatar và Nhật Bản.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hlv-kim-sang-sik-ve-han-tim-tro-ly-post359325.html