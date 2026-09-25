HLV Kim Sang Sik: Tuyển Việt Nam sẽ chinh phục FIFA ASEAN Cup

"Tôi vui và tự hào khi cùng tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Chúng tôi nỗ lực thi đấu từng trận một, hướng tới mục tiêu cao nhất là vô địch. Đến lúc này chúng tôi có nhiều kết quả thắng lợi, xuất phát từ hệ thống phòng ngự chắc chắn. Tôi luôn nhấn mạnh các cầu thủ cần tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Bằng cách đó chúng tôi mới phát huy hết sự chăm chỉ và khát khao.

Dù tuyển Việt Nam bất bại dưới thời của tôi, nhưng đến với giải FIFA ASEAN Cup 2026, tôi xem mọi thứ đều mới mẻ và sẽ chinh phục danh hiệu lần đầu tiên. Những thành tích đã qua là quá khứ. Tôi muốn cùng tuyển việt Nam hướng đến những thử thách mới hơn, khát khao hơn ở FIFA ASEAN Cup 2026", HLV Kim Sang Sik tự tin cho biết.

HLV Kim Sang Sik rất tự tin. Ảnh: V.A

Về vấn đề lực lượng, HLV Kim Sang Sik cho biết tuyển Việt Nam thiếu nhiều trụ cột, ông nói: "Khi mùa giải trong nước bắt đầu thì nhiều cầu thủ bị chấn thương, hoặc không có thể trạng tốt. Chúng tôi có những sự thay thế như Adou Minh, Minh Hoàng. Sự thay đổi là chắc chắn nhưng những nhân tố cũ sẽ có trọng trách gánh vác. Tôi tin rằng họ có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và chứng minh điều đó ở trên sân".

Với chấn thương của Hoàng Đức, chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ: "Tôi sẽ xem xét liệu cậu ấy có thi đấu hay không. Nhưng trước tiên, tôi kiểm tra tình trạng của các cầu thủ lớn tuổi. Đó là ưu tiên lúc này. Sau đó, tôi mới quyết định ai có tên trong đội hình xuất phát".

Lý giải về quyết định giao cho Đình Bắc làm đội phó, HLV Kim Sang Sik nói: "Các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều là những lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Điều tốt nhất là tất cả họ đều có thể giao tiếp tốt, hỗ trợ nhau khi trở thành đồng đội. Đình Bắc trở thành đội phó sẽ có nhiều trách nhiệm hơn nữa với vai trò mới".

"Tôi muốn đội bóng của mình chơi theo hướng tấn công nhiều hơn, nhưng đồng thời phải cân bằng rất tốt với khả năng phòng ngự. Tôi muốn khi nhìn vào một màn hình, chẳng hạn trên truyền hình, người ta có thể thấy cả 11 cầu thủ của chúng tôi cùng xuất hiện trong một khung hình. Tôi cũng nhấn mạnh điều đó với các cầu thủ. Tấn công và phòng ngự phải được tổ chức tốt. Vì vậy, có lẽ người hâm mộ cảm nhận rằng hàng phòng ngự của đội tuyển hiện khá chắc chắn", HLV Kim Sang Sik chốt lại.