HLV Kim Sang Sik: Tuyển Việt Nam quyết thắng hai trận tại Casper Cup 2026

Chiều 10/11, tại buổi họp báo trước thềm giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, HLV Kim Sang Sik khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trong cả hai trận đấu cuối cùng của năm 2026, qua đó mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

HLV Kim Sang Sik quyết tâm cùng học trò thắng hai trận đấu tại giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Ảnh: Điền Vinh.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận quá trình lựa chọn nhân sự cho đợt tập trung lần này gặp không ít khó khăn. Nhiều trụ cột của đội tuyển đang bị chấn thương hoặc quá tải sau thời gian thi đấu liên tục tại CLB và các giải đấu quốc tế.

"Rất nhiều khó khăn khi tôi chọn cầu thủ lên tuyển lần này", HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Trong bối cảnh lực lượng có nhiều xáo trộn, Nguyễn Đình Bắc là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý vẫn được triệu tập. Đánh giá về tiền đạo này, HLV Kim cho biết: "Bắc còn trẻ và có tinh thần, ý chí chiến đấu rất cao. Tôi tin cậu ấy có thể chơi tốt ở Casper Cup 2026".

Cơ hội thử nghiệm những nhân tố mới

Casper Cup 2026 ban đầu được xác định là giải đấu quan trọng để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027.

Tuy nhiên, việc giải đấu châu lục phải điều chỉnh lịch tổ chức đến cuối năm 2027 đã ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Chia sẻ về vấn đề này, chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ sự tiếc nuối: "Đó là tiếc nuối lớn với cả tuyển Việt Nam lẫn người hâm mộ. Nhưng chúng ta phải chấp nhận".

So với FIFA Asean Cup 2026, đội hình tuyển Việt Nam có rất nhiều thay đổi. Ảnh: Điền Vinh.

Dù vậy, Casper Cup 2026 vẫn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng. Việc triệu tập nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt mới giúp ban huấn luyện có thêm cơ hội đánh giá năng lực, khả năng hòa nhập cũng như sự phù hợp của từng vị trí.

Hai cái tên đáng chú ý trong danh sách lần này là Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải. HLV Kim Sang Sik đánh giá đây đều là những cầu thủ có phong độ tốt tại CLB và xứng đáng được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia.

"Đây là những cầu thủ có phong độ cao ở CLB. Ở tuyển, tôi sẽ cố gắng tạo ra những tổ hợp nhân sự tốt nhất để sử dụng mọi cầu thủ", HLV Kim nhấn mạnh.

Thành Chung xem băng đội trưởng là động lực để thi đấu

Tham dự buổi họp báo cùng HLV Kim Sang Sik, trung vệ Nguyễn Thành Chung đánh giá việc đội tuyển Việt Nam có nhiều gương mặt mới cho thấy chất lượng cầu thủ tại các CLB trong nước ngày càng được cải thiện.

"Tôi nhìn thấy khát khao trong ánh mắt của mọi tân binh tuyển Việt Nam lần này. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là chiến thắng. Casper Cup 2026 sẽ là trải nghiệm thú vị, là những sự thử nghiệm hay khi chúng tôi đang có nhiều cầu thủ trẻ", Thành Chung chia sẻ.

Thành Chung, Đình Bắc và Minh Khoa thuộc ban cán sự đội tuyển Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, trung vệ đang khoác áo Hà Nội FC lần đầu tiên được trao băng đội trưởng đội tuyển quốc gia. Với Thành Chung, đây không phải áp lực mà là niềm vinh dự và động lực để tiếp nối trách nhiệm của các đàn anh.

Anh cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành vai trò thủ lĩnh, từ việc động viên, nhắc nhở đồng đội đến thúc đẩy tinh thần toàn đội trong các buổi tập và thi đấu.

Khép lại buổi họp báo, HLV Kim Sang Sik gửi lời cảm ơn đến giới truyền thông và nhấn mạnh quyết tâm của đội tuyển Việt Nam.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026. Ảnh: FPT.

"Hai trận ở Casper Cup 2026 là hai trận cuối trong năm nay của tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng để mang đến niềm vui cho người hâm mộ", nhà cầm quân sinh năm 1976 khẳng định.