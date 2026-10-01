HLV Kim Sang Sik: Tuyển Việt Nam làm hết sức thắng Pakistan

"Dù hết cơ hội vào chung kết tại FIFA ASEAN Cup 2026, chúng tôi vẫn chuẩn bị nghiêm túc cho trận gặp Pakistan. Ban huấn luyện phân tích đối thủ qua video và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ cũng như toàn đội tiếp tục học hỏi và trưởng thành", HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Để chắc chắn đi tiếp, tuyển Việt Nam cần đánh bại Pakistan. Thuyền trưởng người Hàn Quốc nhấn mạnh: "Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là chiến thắng. Toàn đội vừa trải qua thất bại đáng tiếc trước Thái Lan, nhưng các cầu thủ phải sớm quên đi thất bại và hướng tới màn trình diễn tốt hơn trước Pakistan. Tuyển Việt Nam làm hết sức giành 3 điểm".

HLV Kim Sang Sik tin tưởng tuyển Việt Nam đánh bại Pakistan. Ảnh: V.A

Về tình trạng chấn thương của thủ thành Patrik Lê Giang, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Cậu ấy bị đau nhẹ ở vùng khuỷu tay và hiện vẫn được kiểm tra thể trạng. Sau buổi tập hôm nay và dựa trên tình hình vào ngày mai, tôi sẽ trao đổi với ban huấn luyện để quyết định Patrik có thể thi đấu hay không".

"Chúng tôi rất biết ơn sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Toàn đội rất tiếc và xin lỗi vì không thể giành chiến thắng trước Thái Lan. Nhưng phía trước tuyển Việt Nam vẫn còn trận gặp Pakistan. Tôi hy vọng người hâm mộ tiếp tục đồng hành và cổ vũ các cầu thủ", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

Trận tuyển Việt Nam vs Pakistan diễn ra vào lúc 16h ngày 2/10 trên SVĐ Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia).

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