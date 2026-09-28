HLV Kim Sang-sik: 'Tuyển Việt Nam đã có cách khắc chế Thái Lan'

ảnh: Hữu Phạm

Trước buổi tập chiều 28/9 tại Bandung (Indonesia), HLV Kim Sang-sik đã dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền thông. Đầu tiên, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối đầu với Thái Lan trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng và hướng tới tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo ông, đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam cải thiện vị trí và hướng tới mục tiêu quan trọng trong giải đấu. "Trận gặp đội tuyển Thái Lan là cơ hội tốt để chúng tôi vươn lên dẫn đầu bảng và đây cũng là một trận đấu rất quan trọng để xác định đội vào chung kết. Ở buổi tập hôm nay, toàn đội sẽ dồn toàn bộ sức lực để chuẩn bị, với mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

"Chúng tôi đã phân tích Thái Lan qua các video có được. Chúng tôi cũng từng đối đầu với họ nên ban huấn luyện hiểu khá rõ đâu là điểm mạnh của Thái Lan và đâu là những yếu tố mà Việt Nam có thể khai thác. Các cầu thủ cũng đã nắm được những điều này. Điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội duy trì thể trạng tốt và bước vào trận đấu với trạng thái tốt nhất".

HLV Kim Sang-sik chia sẻ về đội tuyển Thái Lan (ảnh: Hữu Phạm)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt lưu ý sức mạnh của Thái Lan ở tuyến giữa. Theo ông, Voi chiến sở hữu nhiều cá nhân có năng lực kỹ thuật tốt, trong đó không ít cầu thủ có khả năng sáng tạo và tạo ra khác biệt bằng những tình huống xử lý cá nhân.

"Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân. Kỹ thuật của nhiều tuyển thủ Thái Lan thuộc nhóm tốt nhất khu vực. Tuyến giữa của họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ sáng tạo. Do vậy chúng tôi có thể gặp một số khó khăn khi phòng ngự. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đã phân tích những điểm này qua video và sẽ tiếp tục chuẩn bị trên sân tập. Nếu toàn đội thực hiện tốt những gì đã chuẩn bị, tôi tin chúng tôi có thể hạn chế được sức mạnh của Thái Lan".

HLV Kim Sang-sik cũng dành sự tôn trọng cho màn trình diễn của Thái Lan ở trận đấu trước Pakistan, nơi mà Voi chiến vùi dập đối thủ 4-0 để trở thành đội tuyển thắng trận đậm nhất từ đầu FIFA ASEAN Cup 2026. Ông cho rằng đội bóng này đã thể hiện sức mạnh và đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn giành kết quả thuận lợi.

Xuân Son dự kiến nghỉ thi đấu 1-2 tháng

"Thái Lan dĩ nhiên là đội bóng mạnh, và họ đã có một trận đấu tốt trước Pakistan. Chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Gặp Thái Lan là trận đấu không dễ dàng. Toàn đội đã nắm bắt được tinh thần để giành chiến thắng. Để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai, chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa để có thể giành kết quả tốt".

Bên cạnh sự chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Thái Lan, HLV Kim Sang-sik cũng không giấu được sự tiếc nuối trước chấn thương của Xuân Son. Tiền đạo này sẽ trở về Việt Nam để điều trị và không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong phần còn lại của giải đấu.

"Xuân Son gặp chấn thương và phải trở về Việt Nam vào rạng sáng mai. Với tư cách HLV trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng và đây cũng là tổn thất đáng tiếc đối với toàn đội. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Nam Định cũng như CLB Nam Định. Tôi mong rằng Xuân Son sẽ điều trị thật tốt, sớm bình phục và chúng ta có thể gặp lại cậu ấy trong màu áo đội tuyển Việt Nam với thể trạng khỏe mạnh".