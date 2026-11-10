HLV Kim Sang Sik tuyên bố tuyển Việt Nam quyết vô địch

Tại buổi họp báo trước thềm Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026, HLV Kim Sang Sik đã chia sẻ về quá trình chuẩn bị, tình hình lực lượng và mục tiêu của tuyển Việt Nam. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, hai cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan có ý nghĩa quan trọng khi đây là những trận đấu cuối cùng của đội tuyển trong năm nay.

HLV Kim Sang Sik khẳng định: “Hai trận đấu sắp tới với Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz là những trận cuối cùng của đội tuyển trong năm nay. Tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, hướng tới hai chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.

Tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn về nhân sự trước thềm giải giao hữu, nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn thể hiện quyết tâm giành chiến thắng hai trận đấu cuối cùng của năm. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, quyết tâm của HLV Kim Sang Sik được đưa ra trong bối cảnh tuyển Việt Nam liên tục gặp biến động về lực lượng. Lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB khiến nhiều cầu thủ bị quá tải hoặc dính chấn thương. Sau vòng 7 V.League, đội tuyển phải điều chỉnh danh sách khi Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo không thể hội quân.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận những vấn đề về thể trạng khiến công tác lựa chọn nhân sự gặp khó khăn. Tuy nhiên, ông vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ có mặt, trong đó có Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo này vừa trải qua giai đoạn thi đấu với cường độ cao, nhưng vẫn được triệu tập nhờ tinh thần và ý chí thi đấu mạnh mẽ. HLV Kim Sang Sik tin tưởng Đình Bắc đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện.

Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam cũng có thêm những nhân tố mới như Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải. HLV Kim Sang Sik cho biết ông đã chúc mừng hai cầu thủ sau những màn thể hiện tích cực ở cấp CLB. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục tìm kiếm cách kết hợp phù hợp để các gương mặt mới hòa nhập, tăng cường sự gắn kết và phát huy năng lực trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Một vấn đề khác được đề cập tại buổi họp báo là việc AFC điều chỉnh thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027. HLV Kim Sang Sik thừa nhận đây là điều đáng tiếc với ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ. Dù vậy, tuyển Việt Nam cần nhanh chóng thích nghi với thay đổi để không bị ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị. Trước mắt, toàn đội sẽ tập trung tối đa cho hai trận đấu ở giải giao hữu.

Tuyển Việt Nam sẽ mở màn giải đấu bằng cuộc chạm trán Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h ngày 11/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là lần đầu tiên sau hơn 7 tháng, thầy trò HLV Kim Sang Sik trở lại sân đấu này, nơi đội tuyển từng đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Khó khăn về lực lượng là điều không thể phủ nhận, nhưng HLV Kim Sang Sik không muốn đội tuyển bước vào giải đấu với tâm thế dè dặt. Hai chiến thắng là mục tiêu được nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt ra. Đó cũng là lời khẳng định về quyết tâm của tuyển Việt Nam trước khi khép lại năm 2026.