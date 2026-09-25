HLV Kim Sang Sik tuyên bố muốn có hành trình mới

HLV Kim Sang Sik khẳng định tuyển Việt Nam không thể sống mãi với những thành công trong quá khứ. Trước trận ra quân gặp Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn các học trò bước vào giải đấu với tâm thế của những người bắt đầu một hành trình mới.

Chiều 25/9, HLV Kim Sang Sik tham dự cuộc họp báo trước trận đấu tại sân vận động Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mang đến một thử thách mới cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ niềm vui khi cùng tuyển Việt Nam tham dự giải đấu và xác định mục tiêu trước mắt là giành chiến thắng trong từng trận đấu. “Thông qua giải đấu, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế. Từ những trải nghiệm đó, họ sẽ trưởng thành, hoàn thiện hơn để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

HLV Kim Sang Sik đã nhắc tuyển Việt Nam quên thành tích cũ, hướng đến thử thách mới. Ảnh: VFF

Không sống bằng những chiến thắng trong quá khứ

Tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với vị thế đáng chú ý sau những thành công liên tiếp trong thời gian qua. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik cho rằng những danh hiệu đã giành được không thể quyết định kết quả của giải đấu mới.

“Đúng là cho đến nay đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và chức vô địch. Điều này trước hết là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, cùng với sự cống hiến, nỗ lực và những giọt mồ hôi của các cầu thủ”, HLV Kim Sang Sik nói.

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam cần tập trung vào từng trận đấu thay vì đặt nặng những thành công trước đó. “Ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi trước mắt là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu một. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch”, ông nhấn mạnh.

Quan điểm của HLV Kim Sang Sik cho thấy tuyển Việt Nam không muốn bị ảnh hưởng bởi áp lực từ vị thế của nhà đương kim vô địch. Mỗi trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là một bài kiểm tra mới, đồng thời cũng là cơ hội để các cầu thủ tiếp tục khẳng định năng lực.

HLV Kim Sang Sik không quá lo lắng về những thay đổi nhân sự

Tuyển Việt Nam đến với giải đấu lần này với một số sự vắng mặt đáng tiếc vì chấn thương. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho những gương mặt mới và các cầu thủ đang có phong độ tốt tại giải quốc nội.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận việc các cầu thủ đang trong mùa giải khiến vấn đề thể lực trở thành một yếu tố cần lưu ý. “Các cầu thủ hiện nay đang trong mùa giải thi đấu liên tục nên thể lực có phần mệt mỏi, và một số cầu thủ trụ cột cũng không may gặp chấn thương, dẫn đến việc không thể tham gia đợt tập trung lần này”, ông cho biết.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik không xem những thay đổi về lực lượng là trở ngại quá lớn. Theo ông, những cầu thủ được triệu tập bổ sung đều có năng lực và đang duy trì phong độ tốt tại giải quốc nội.

“Các cầu thủ được triệu tập bổ sung đều là những người có năng lực, tố chất tốt và đang thể hiện phong độ cao ở giải quốc nội”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ. Điều khiến HLV Kim Sang Sik tin tưởng nằm ở tinh thần của tập thể. Ông cho rằng tuyển Việt Nam thường thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ hơn khi đối diện với khó khăn.

“Các cầu thủ của chúng ta mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn lại càng phát huy được tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn gấp bội để khẳng định mình trên sân cỏ”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Trước mắt tuyển Việt Nam là trận đấu với Philippines. Sau những thành công đã đạt được, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải bắt đầu lại từ những bước đầu tiên nếu muốn tiến sâu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Với nhà cầm quân người Hàn Quốc, thử thách mới không được giải quyết bằng những danh hiệu trong quá khứ, mà bằng màn trình diễn và kết quả trên sân cỏ.