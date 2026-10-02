HLV Kim Sang Sik tuyên bố không ngán Malaysia phiên bản FIFA ASEAN Cup

Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Pakistan trong tâm thế buộc phải giành kết quả đủ tốt để tiếp tục hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Thế nhưng, hiệp một lại diễn ra không theo kịch bản mong muốn khi đội bóng của HLV Kim Sang Sik để đối thủ vượt lên dẫn trước.

Sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng điều kiện thời tiết là một trong những nguyên nhân khiến các học trò không duy trì được sự tập trung cần thiết.

HLV Kim Sang Sik cho rằng thời tiết nóng ảnh hưởng đến sự tập trung của tuyển Việt Nam, nhưng những điều chỉnh sau giờ nghỉ đã giúp đội thắng Pakistan. Ảnh: AFC

“Trước hết, tôi rất vui với chiến thắng này và muốn dành lời cảm ơn tới các cầu thủ. Tôi cũng cảm ơn những người hâm mộ đã đến sân hôm nay cũng như những khán giả Việt Nam theo dõi trận đấu từ quê nhà”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Ông nói thêm: “Hôm nay thời tiết rất nóng. Ở hiệp một, sự tập trung của các cầu thủ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết. Đó là lý do chúng tôi phải nhận một bàn thua trong hiệp đầu”.

Chính sự thay đổi sau giờ nghỉ mới là điểm tạo ra bước ngoặt. HLV Kim Sang Sik đưa Nguyễn Đình Bắc và Phan Tuấn Tài vào sân. Hai cầu thủ này lập tức mang đến tốc độ, năng lượng và khả năng tạo đột biến cho tuyển Việt Nam. Đình Bắc trực tiếp ghi một bàn và có hai kiến tạo, trong khi Tuấn Tài cũng để lại dấu ấn với hai đường chuyền thành bàn.

“Ở hiệp hai, chúng tôi thực hiện một số sự thay đổi về nhân sự và các cầu thủ vào sân đã thể hiện rất tốt. Nhờ đó, chúng tôi có thể tạo ra một kết quả tốt trong hiệp hai”, HLV Kim Sang Sik nói.

Đây cũng là điều khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt hài lòng. Tuyển Việt Nam không chỉ ghi tới bốn bàn sau giờ nghỉ mà còn cho thấy sự khác biệt rõ rệt về tốc độ triển khai và khả năng gây sức ép.

“Tôi đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trong hiệp hai. Khi chúng tôi đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ đã tạo ra tác động tích cực và giúp toàn đội chơi tốt hơn”, ông Kim nhấn mạnh.

Chiến thắng 4-2 trước Pakistan giúp tuyển Việt Nam đứng thứ hai bảng B và giành quyền vào trận tranh hạng Ba. Đối thủ tiếp theo là Malaysia, đội đứng thứ hai bảng A sau khi thắng Singapore 6-0 nhưng không thể vượt Indonesia.

HLV Kim Sang Sik không quá bận tâm đến những thay đổi của Malaysia so với lần hai đội từng gặp nhau tại ASEAN Championship. “So với đội Malaysia mà chúng tôi từng đối đầu ở ASEAN Championship, họ đã thay đổi khá nhiều về lực lượng. Nhưng với chúng tôi, điều đó không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những gì mình cần chuẩn bị cho trận đấu sắp tới”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Sau thất bại trước Thái Lan, tuyển Việt Nam đã tìm lại cảm giác chiến thắng. Quan trọng hơn, trận đấu với Pakistan cho thấy HLV Kim Sang Sik vẫn còn những phương án từ băng ghế dự bị để thay đổi cục diện khi đội bóng gặp khó khăn.

Ở trận tranh hạng Ba, bài toán không còn là nhìn vào Malaysia thay đổi thế nào, mà là tuyển Việt Nam có thể duy trì nguồn năng lượng của hiệp hai ra sao.