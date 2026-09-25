HLV Kim Sang-sik tự tin cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026

Chiều 25/9, HLV Kim Sang-sik tham dự cuộc họp báo trước màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Philippines tại lượt trận đầu tiên bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik trong cuộc họp báo trước trận gặp Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Ngọc Linh).

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh niềm tự hào khi được cùng tuyển Việt Nam tham dự sân chơi mới.

“Tôi vui và tự hào khi cùng đội tuyển dự FIFA ASEAN Cup 2026. Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu từng trận một. Đến lúc này chúng tôi đã có nhiều kết quả thắng lợi, xuất phát từ hệ thống phòng ngự chắc chắn.

Tôi luôn nhấn mạnh các cầu thủ cần tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Bằng cách đó chúng tôi mới phát huy hết sự chăm chỉ và khát khao”, HLV Kim Sang-sik nói.

Dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam đã duy trì được sự ổn định trong thời gian dài. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik không muốn các học trò dựa vào những thành tích đã có, mà yêu cầu toàn đội phải chuẩn bị thật kỹ cho hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026.

“Cho dù tuyển Việt Nam dưới thời tôi đã chiến thắng trong mọi trận đấu nhưng đến với giải FIFA ASEAN Cup 2026, tôi xem mọi thứ đều mới mẻ và sẽ chinh phục danh hiệu lần đầu tiên. Những thành tích đã qua là quá khứ. Tôi muốn cùng tuyển Việt Nam hướng đến những thử thách mới hơn ở FIFA ASEAN Cup 2026”, ông Kim nhấn mạnh.

Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho giải đấu lần này gặp không ít khó khăn về lực lượng khi một số trụ cột vắng mặt vì chấn thương.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik cho rằng những vấn đề này đều đã có phương án giải quyết. “Khi mùa giải trong nước đã bắt đầu thì nhiều cầu thủ gặp khó khăn, chấn thương hay thể trạng mệt mỏi là điều tất nhiên. Các cầu thủ không thể có mặt thì cũng đã có người thay thế.

Hàng thủ có Adou Minh, hàng công có Williams Minh Hoàng. Sự thay đổi là chắc chắn, nhưng những nhân tố cũ sẽ có trọng trách gánh vác đội tuyển. Tôi tin rằng họ có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và chứng minh điều đó ở trên sân”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

Tuyển Việt Nam tự tin hướng đến trận gặp Philippines. (Ảnh: V.A).

Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm là việc tuyển Việt Nam có thêm các cầu thủ mới trong lần hội quân này.

Nói về điều này, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều lên đội tuyển lần này, tôi cho rằng đó là những lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi chú trọng nhiều hơn vào sự trẻ trung của họ.

Độ tuổi cũng là sự khác biệt nhất ở trong một đội tuyển. Điều quan trọng là họ đều có thể giao tiếp tốt, hỗ trợ nhau khi thi đấu. Đình Bắc trở thành đội phó thì sẽ có nhiều trách nhiệm hơn nữa với vai trò mới”.

Bên cạnh vấn đề con người, HLV Kim Sang-sik cũng nói rõ hơn về cách ông muốn đội tuyển Việt Nam vận hành tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Nhà cầm quân này muốn các học trò tăng cường khả năng tấn công nhưng vẫn phải duy trì sự cân bằng và kỷ luật khi chuyển sang phòng ngự.

“Tôi cũng nhấn mạnh điều đó với các cầu thủ. Tôi muốn khi nhìn vào một màn hình, chẳng hạn trên truyền hình, người ta có thể thấy cả 11 cầu thủ của chúng tôi cùng xuất hiện trong một khung hình.

Điều đó có nghĩa là, tấn công và phòng ngự phải được tổ chức một cách cân bằng. Vì vậy, có lẽ người hâm mộ cảm nhận rằng hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam hiện khá chắc chắn”, HLV Kim Sang-sik nói.