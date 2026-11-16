HLV Kim Sang Sik tiết lộ về đội hình tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan

"Gặp Kyrgyzstan tại Casper Cup là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2026. Ở đợt tập trung lần này, việc sử dụng các gương mặt mới ở đội tuyển rất quan trọng.

Trận đấu ngày mai, thủ môn Trung Kiên sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Bên cạnh đó, chắc chắn có nhiều nhân tố mới được tôi trao cơ hội thể hiện, không chỉ có ở vị trí thủ môn mà còn ở hàng tiền vệ, tiền đạo cũng có những thay đổi.

Các cầu thủ có mặt bằng trình độ như nhau. Tôi cùng BHL cố gắng tận dụng hết năng lực của các cầu thủ để tạo nên một trận đấu thật hay. Về mục tiêu, do đây là trận đấu cuối cùng trong năm 2026, toàn đội hướng tới chiến thắng", HLV Kim Sang Sik khẳng định.

HLV Kim Sang Sik sử dụng nhiều cầu thủ mới ở trận gặp Kyrgyzstan. Ảnh: S.N

Đánh giá về đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận cuối tại Casper Cup 2026, HLV Kim Sang Sik nói: "Kyrgyzstan có thể hình, thể lực, kỹ thuật tốt hơn nhiều so với Đài Loan (Trung Quốc). Với tuyển Việt Nam, do có nhiều cầu thủ mới nên cách tổ chức của đội còn gặp khó khăn, nhưng chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt.

Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ đều có sự gắn kết. Tuyển Việt Nam cố gắng vượt qua khó khăn để giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ".

Liên quan giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Kim Sang Sik khen ngợi sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ, trong đó đặc biệt ấn tượng với tiền đạo Minh Tâm - người ghi bàn thắng vào lưới U23 Qatar.

"Tôi chúc mừng U23 Việt Nam và HLV Đinh Hồng Vinh giành chức vô địch tại giải đấu vừa qua tại Gia Lai. Tôi xem U23 Việt Nam thi đấu, thấy các cầu thủ có sự phát triển tốt. Dù U23 Việt Nam khó khăn về vấn đề lực lượng nhưng đội đã giành kết quả cao nhất. Tôi rất ấn tượng với Minh Tâm", HLV Kim Sang Sik cho biết.

Trận tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan diễn ra lúc 19h00 ngày 17/11 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).

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