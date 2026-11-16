HLV Kim Sang-sik tiết lộ thủ môn bắt chính trận gặp Kyrgyzstan

Ngày 16/11, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ về tình hình lực lượng và kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Kyrgyzstan tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Đáng chú ý, chiến lược gia người Hàn Quốc xác nhận thủ môn Trần Trung Kiên sẽ có tên trong đội hình xuất phát.

“Ngày mai cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia trong năm nay. Với tôi, việc sử dụng các nhân tố mới cũng như kết quả trận đấu đều rất quan trọng. Đặc biệt, ngày mai thủ môn Trung Kiên sẽ xuất phát ngay từ đầu”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik tự tin hướng đến trận đấu với Kyrgyzstan (Ảnh: S.N).

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đã có những thay đổi về lực lượng sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 ở lượt trận mở màn Casper Cup 2026. Trước đó, thủ môn Lê Giang Patrik cùng ba cầu thủ Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Olaha Mạnh Đức được tạo điều kiện trở về CLB Công an TP.HCM để chuẩn bị cho Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027.

Việc Lê Giang Patrik rời đội tuyển mở ra cơ hội ra sân cho Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt. Sau quá trình tập luyện, HLV Kim Sang-sik đã quyết định trao suất bắt chính cho Trung Kiên trong cuộc đối đầu với Kyrgyzstan. Đây là cơ hội để thủ môn thuộc biên chế HAGL thể hiện khả năng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Không chỉ thay đổi ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik còn dự kiến trao cơ hội cho một số cầu thủ khác ở tuyến tiền vệ và hàng công. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Vì đây là trận đấu cuối cùng nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Ngày mai cũng sẽ có nhiều nhân tố mới được thể hiện, không chỉ ở vị trí thủ môn mà cả hàng tiền vệ và các cầu thủ trên mặt trận tấn công cũng sẽ có nhiều sự thay đổi”.

Theo HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam hiện có trình độ chuyên môn tương đối đồng đều. Vì vậy, ban huấn luyện muốn tận dụng khả năng của từng người để xây dựng đội hình phù hợp với yêu cầu chiến thuật. Việc thử nghiệm nhân sự cũng là mục tiêu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11. Thông qua các trận giao hữu, HLV Kim Sang-sik có thêm cơ hội đánh giá khả năng phối hợp và mức độ thích nghi của những gương mặt mới.

Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định việc sử dụng đội hình có nhiều thay đổi không đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam xem nhẹ kết quả thi đấu. Ông nhấn mạnh toàn đội vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Kyrgyzstan để khép lại năm 2026 bằng một kết quả tích cực.

Đánh giá về đối thủ sắp tới, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Thông qua các buổi phân tích, tôi nhận thấy Kyrgyzstan tốt hơn Đài Bắc Trung Hoa rất nhiều về thể lực, thể hình cũng như kỹ thuật”.

Những đánh giá này cho thấy đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với thử thách lớn hơn so với trận mở màn. Đặc biệt, khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự của các cầu thủ sẽ được kiểm nghiệm trước một đối thủ có nền tảng thể chất tốt.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang gặp một số khó khăn trong quá trình chuẩn bị khi có nhiều cầu thủ mới làm việc cùng nhau. “So với những lần tập trung trước, đợt này chúng tôi có rất nhiều cầu thủ mới. Ban huấn luyện mới làm việc với họ được ít ngày nên khâu tổ chức cũng gặp đôi chút khó khăn, nhưng toàn đội đang chuẩn bị rất tốt”, ông Kim Sang-sik cho biết.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).