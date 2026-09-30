HLV Kim Sang Sik tiếc nuối vì Đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn

Sau trận thua Đội tuyển Thái Lan 0-2 ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik thừa nhận Đội tuyển Việt Nam còn một số điểm cần cải thiện trong công tác chuẩn bị chiến thuật. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông đã xây dựng những phương án khác nhau cho từng hiệp đấu.

Đội tuyển Việt Nam đứt mạch bất bại kéo dài gần 2 năm sau trận thua tối 29/9. Ảnh: VFF

Trong hiệp 1, Đội tuyển Việt Nam bố trí 3 tiền vệ nhằm tăng khả năng đánh chặn ở khu vực giữa sân. Theo HLV Kim Sang Sik, các cầu thủ nhìn chung đã thực hiện tốt yêu cầu chiến thuật. Tuy nhiên, sau khi Đội tuyển Thái Lan có bàn mở tỷ số, Đội tuyển Việt Nam bước vào hiệp 2 với cách tiếp cận khác.

Nhận thấy thể lực của đối phương có phần suy giảm, HLV Kim Sang Sik tăng cường thêm tiền đạo và hướng nhiều hơn vào các phương án tấn công. Đội tuyển Việt Nam tạo ra một số cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

“Dù vậy, chúng tôi đã không thể ghi bàn. Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc nuối và có phần day dứt về điều này”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son cũng được HLV Kim Sang Sik nhắc đến như một tổn thất đáng kể đối với hàng công. Tiền đạo này phải chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi gặp chấn thương trong trận thắng Philippines 1-0 ngày 26/9.

“Trên mặt trận tấn công, sự vắng mặt của Xuân Son rõ ràng mang lại ảnh hưởng nhất định. Cậu ấy là một sự thiếu vắng rất lớn đối với chúng tôi. Có thể nếu Xuân Son có mặt trên sân ngày hôm nay, cậu ấy đã có thể ghi bàn; tuy nhiên, đó cũng chỉ là chữ ‘nếu’”, HLV Kim Sang Sik nói.

HLV Kim Sang Sik. Ảnh: VFF

Trong bối cảnh không có Xuân Son, ban huấn luyện đã phải tìm kiếm những phương án khác trên hàng công. Trước Đội tuyển Thái Lan, HLV Kim Sang Sik tiếp tục có những điều chỉnh về nhân sự trong hiệp 2 nhằm tăng sức ép. Những thay đổi này cho thấy yêu cầu mở rộng các lựa chọn của Đội tuyển Việt Nam khi bộ khung quen thuộc bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

HLV Kim Sang Sik cho biết ông sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ đội hình để tìm ra giải pháp phù hợp. “Bản thân tôi với tư cách HLV trưởng sẽ phải tự nhìn nhận, phân tích toàn bộ đội hình để tìm ra giải pháp tối ưu và thi đấu hết khả năng”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

Sau hai lượt trận, Đội tuyển Việt Nam có 1 trận thắng và 1 trận thua, trong khi Đội tuyển Thái Lan toàn thắng. HLV Kim Sang Sik cho rằng cục diện bảng đấu vẫn chưa ngã ngũ và yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng hướng sự tập trung tới trận đấu cuối cùng.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Pakistan ngày 2/10 ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Đây sẽ tiếp tục là cơ hội để HLV Kim Sang Sik kiểm chứng những phương án nhân sự trong bối cảnh đội tuyển phải thích ứng với những thiếu hụt về lực lượng.