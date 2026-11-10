HLV Kim Sang-sik tiếc nuối vì Asian Cup 2027 bị hoãn

Chiều 10/11, HLV Kim Sang-sik tham dự buổi họp báo trước giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình). Tại đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những chia sẻ về việc Asian Cup 2027 bị hoãn, tình hình lực lượng và mục tiêu của đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik tự tin giúp tuyển Việt Nam giành kết quả tốt tại Casper Cup 2026.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo điều chỉnh lịch tổ chức Asian Cup 2027. Cụ thể, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, thay vì từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 như kế hoạch ban đầu. Quyết định này khiến đội tuyển Việt Nam phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất cấp đội tuyển quốc gia tại châu Á.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV Kim Sang-sik thừa nhận: “Đây là sự tiếc nuối đối với tôi, các cầu thủ và cả người hâm mộ. Tôi biết đó là điều đáng buồn, nhưng chúng tôi vẫn phải chấp nhận. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ hướng tới hai trận đấu cuối cùng trong năm nay. Đó là mục tiêu duy nhất của chúng tôi vào lúc này”.

Dù Asian Cup 2027 không diễn ra như kế hoạch, vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn khẳng định đội tuyển Việt Nam phải tiếp tục tập luyện, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho những nhiệm vụ phía trước. Trước mắt, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò sẽ tham dự Casper Cup 2026, nơi đội tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Nói về mục tiêu tại giải đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Sau vài tháng, đội tuyển Việt Nam đã trở lại thi đấu tại sân Thiên Trường. Tôi rất vui mừng và mong chờ những trận đấu sắp tới. Hai cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan là những trận đấu cuối cùng của chúng tôi trong năm nay. Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu hết mình để giành hai chiến thắng, qua đó mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.

Bên cạnh mục tiêu giành kết quả tốt, Casper Cup 2026 còn là cơ hội để ban huấn luyện thử nghiệm những phương án nhân sự mới. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik thừa nhận quá trình lựa chọn cầu thủ cho đợt tập trung lần này gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do một số trụ cột đang chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau thời gian thi đấu liên tục tại V-League. Vì vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải thực hiện nhiều thay đổi trong danh sách triệu tập.

Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn được gọi lên đội tuyển Việt Nam dù đã thi đấu với mật độ dày đặc trong thời gian qua. Giải thích về quyết định này, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Quá trình triệu tập cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam lần này gặp rất nhiều khó khăn, bởi nhiều cầu thủ đang chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau khi thi đấu cho CLB tại V-League. Đình Bắc là cầu thủ trẻ và đã phải thi đấu với mật độ dày trong thời gian qua. Tuy nhiên, cậu ấy có sức khỏe tốt, ý chí chiến đấu cao. Tôi tin rằng Đình Bắc vẫn sẽ thi đấu tốt cho đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân này”.

Ngoài Đình Bắc, đội tuyển Việt Nam còn có những gương mặt mới như tiền đạo Olaha Mạnh Đức của CLB Công an TP.HCM và trung vệ Lương Chí Khải thuộc biên chế Thể Công Viettel. “Tôi đã gửi lời chúc mừng tới Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức. Đây là hai cái tên có phong độ tốt tại CLB của mình. Khi lên tuyển, chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những tổ hợp tốt nhất, kết hợp giữa các cầu thủ mới và những cầu thủ giàu kinh nghiệm để xây dựng lối chơi tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam”, ông Kim chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân Casper Cup 2026 lúc 19h ngày 11/11, trước khi chạm trán Kyrgyzstan vào ngày 17/11.