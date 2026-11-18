HLV Kim Sang-sik tiếc nuối khi không thể thắng Kyrgyzstan.

Để thua 1-2 trước Kyrgyzstan, đội tuyển Việt Nam về nhì tại Casper Cup 2026. Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Đây là trận cuối trong năm 2026, rất tiếc chúng tôi không thắng để dành tặng quà cho người hâm mộ.

Sự mất tập trung ở những phút cuối là rất đáng tiếc, nhất là bàn thua đầu tiên từ tình huống cố định. Khi nhận bàn thua thứ 2, thời gian cuối trận thể lực các cầu thủ đi xuống nên rất khó để lấy lại thế trận.

Dù thua nhưng tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Trận này nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng họ thể hiện tốt hơn những gì tôi yêu cầu. Tương lai bóng đá Việt Nam rộng mở với lứa cầu thủ này".

Về lý do tiếp tục sử dụng Nguyễn Đình Bắc trọn vẹn 90 phút, HLV Kim Sang-sik nói: "Tôi chúc mừng Đình Bắc ghi bàn thắng hôm nay. Tiếc là tuyển Việt Nam không thắng. Kế hoạch ban đầu của tôi là thay Đình Bắc ra sớm do cậu ấy thi đấu nhiều ở CLB. Nhưng chúng tôi thay đổi quyết định".

Đánh giá về màn thể hiện của tân binh Lương Chí Khải và thủ thành Trần Trung Kiên, ông Kim cho biết: "Lương Chí Khải có thể lực và thể hình tốt, không chiến và tranh chấp tốt. Trần Trung Kiên mất tập trung và không đọc tình huống tốt trong hai bàn thua, nhưng lỗi đó có thể xảy ra với bất cứ ai.

Trước tình huống đó, tiền vệ của chúng tôi cũng đã mắc sai lầm, nên đây không phải lỗi của riêng thủ môn. Tôi mong Trần Trung Kiên rút được kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn trong tương lai".