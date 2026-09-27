HLV Kim Sang-sik thừa nhận tuyển Việt Nam gặp may mắn, quyết tâm thắng Thái Lan trận tới

Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25, giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trong trận ra quân bảng B. Dù tạo được lợi thế sớm, "Những chiến binh sao vàng" đã trải qua không ít thời điểm khó khăn trước sức ép của Philippines.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận yếu tố may mắn đã giúp đội nhà giữ sạch lưới. Ảnh: VFF

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik không né tránh những hạn chế của đội nhà. Chiến lược gia người Hàn Quốc thẳng thắn thừa nhận yếu tố may mắn đã góp phần giúp Việt Nam giữ sạch lưới và bảo toàn chiến thắng.

“Hôm nay, chúng tôi có khá nhiều may mắn khi giành chiến thắng trước Philippines. Cả hai đội đều đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn cho khán giả. Chúng tôi cũng có sự khởi động tốt hơn để bước vào trận đấu, điều đó phần nào giúp ích cho đội tuyển Việt Nam trong những thời điểm quan trọng”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Ba điểm đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam tạm xếp sau Thái Lan, đội đã thắng Pakistan 4-0. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội ngày 29.9 được dự báo có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tại bảng B.

Đội tuyển Việt Nam có được 3 điểm sau chiến thắng tối thiểu. Ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu của Việt Nam là giành chiến thắng: “Sau chiến thắng này, chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan ở lượt trận tiếp theo”.

Dù vậy, chiến lược gia sinh năm 1976 cũng đánh giá cao đối thủ và cho rằng Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng. “Ở giải đấu lần này, Thái Lan đã triệu tập 100% lực lượng mạnh nhất, vì vậy đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.

Hiện tại, tôi vẫn chưa hoàn thành việc phân tích Thái Lan một cách toàn diện, nhưng chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất có thể trước cuộc đối đầu quan trọng này”, ông Kim nhấn mạnh.

HLV Kim Sang-sik cho biết đã theo dõi trận Thái Lan thắng Pakistan 4-0 và đặc biệt lưu ý chất lượng kỹ thuật của đối thủ.