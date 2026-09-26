HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam thắng Philippines có phần may mắn

Tối 26-9, tại Indonesia, đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 tại trận ra quân thuộc bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Tôi hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Philippines. Tôi cảm ơn người hâm mộ đã đến sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã có phần may mắn khi giành chiến thắng trước Philippines”.

HLV Kim Sang-sik. Ảnh: VFF

Theo HLV Kim Sang-sik, cả hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt hơn ở đầu trận. Sau chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai.

“Tôi có xem qua trận đấu giữa Thái Lan và Pakistan. Thái Lan luôn thể hiện sự vượt trội về mặt kỹ thuật cũng như ở nhiều khía cạnh khác. Tôi vẫn chưa phân tích kỹ lưỡng về kết quả chung cuộc hay những chi tiết cụ thể của Thái Lan, nhưng đội tuyển Việt Nam cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng", HLV Kim Sang-sik cho biết.

Về chấn thương của Xuân Son, HLV Kim Sang Sik tiết lộ: "Tôi tin rằng chấn thương của Xuân Son là một dạng căng cơ nên đã quyết định rút cậu ấy ra sân. Xuân Son là một cầu thủ quan trọng với đội bóng. Đội tuyển Việt Nam có những phương án thay thế. Các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Xuân Son để lại. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được".

HLV Kim Sang-sik đánh giá Williams Minh Hoàng là một cầu thủ giỏi và mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho toàn đội. “Nếu tiếp tục duy trì phong độ tốt như hiện tại, cậu ấy sẽ trở thành một trong những thành viên xuất sắc của đội tuyển Việt Nam. Thực sự, cậu ấy là một nhân tố rất quan trọng đối với chúng tôi", chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết.

Ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Thái Lan vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 29-9.

Video bàn thắng đội tuyển Việt Nam 1-0 Philippines. Nguồn: TV360