HLV Kim Sang-sik thử nghiệm nhiều nhân tố mới ở trận gặp Kyrgyzstan.

Trong buổi tập trưa 16/11 trước trận đội tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan, HLV Kim Sang Sik xác nhận thủ môn Trần Trung Kiên sẽ có tên trong đội hình xuất phát.

“Sắp tới cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia trong năm nay. Với tôi, việc sử dụng các nhân tố mới cũng như kết quả trận đấu đều rất quan trọng. Đặc biệt, trận đấu tới thủ môn Trung Kiên sẽ xuất phát ngay từ đầu”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi tập trưa 16/11 tại Nam Định.

Trước đó, Patrik Lê Giang cùng Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Michael Olaha Mạnh Đức được phép trở lại CLB CA TPHCM để chuẩn bị cho trận gặp Buriram United tại Shopee Cup.

HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan: “Vì đây là trận đấu cuối cùng nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Trận đấu tới cũng sẽ có nhiều nhân tố mới được thể hiện, không chỉ ở vị trí thủ môn mà cả hàng tiền vệ và các cầu thủ trên mặt trận tấn công cũng sẽ có nhiều sự thay đổi”.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao đội tuyển Kyrgyzstan: “Thông qua các buổi phân tích, tôi nhận thấy Kyrgyzstan tốt hơn Đài Bắc Trung Hoa rất nhiều về thể lực, thể hình cũng như kỹ thuật. So với những lần tập trung trước, đợt này chúng tôi có rất nhiều cầu thủ mới.

Ban huấn luyện mới làm việc với họ được ít ngày nên khâu tổ chức cũng gặp đôi chút khó khăn, nhưng toàn đội đang chuẩn bị rất tốt. Trong suốt khoảng 3 năm làm việc tại Việt Nam, triết lý bóng đá của tôi là không dựa dẫm vào bất kỳ ngôi sao nào.

Chúng tôi cố gắng xây dựng một đội bóng đoàn kết, các cầu thủ gắn kết với nhau để tạo nên chiến thắng. Trận tới cũng vậy, chúng tôi sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn để giành được chiến thắng”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường lúc 19h tối nay (ngày 17/11). Đây là trận đấu cuối cùng của năm 2026. HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành chiến thắng để khép lại đợt tập trung tháng 11 với kết quả tốt nhất.