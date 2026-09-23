HLV Kim Sang-sik thấp thỏm khi Hoàng Đức vẫn chưa thể tập luyện cùng tuyển Việt Nam

Chiều 22/9, tuyển Việt Nam có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu. Do các tuyển thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc, HLV Kim Sang-sik chủ yếu cho toàn đội vận động với khối lượng vừa phải, kết hợp các bài tập lấy lại cảm giác bóng và tăng cường sự kết nối.

Nguyễn Hoàng Đức là trường hợp được chú ý nhiều nhất. Tiền vệ mang áo số 14 chỉ chạy nhẹ quanh sân trong những phút đầu, trước khi tách khỏi nhóm để thực hiện giáo án phục hồi riêng dưới sự giám sát của đội ngũ y tế.

Hoàng Đức chạy nhẹ trong buổi tập của tuyển Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: VFF

Chấn thương cơ khép háng khiến Hoàng Đức chưa thể thi đấu kể từ đầu mùa V.League 2026/27. Cầu thủ này đã bỏ lỡ hai vòng đấu đầu tiên của giải quốc nội và vẫn đang trong quá trình điều trị, phục hồi. Việc cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình chưa thể trở lại tập luyện cùng toàn đội khiến khả năng ra sân tại FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn bỏ ngỏ.

Hoàng Đức giữ vai trò quan trọng trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik, đặc biệt ở khả năng kiểm soát bóng, tổ chức lối chơi và hỗ trợ tấn công từ tuyến giữa. Nếu không kịp bình phục, tuyển Việt Nam sẽ phải tính đến phương án điều chỉnh nhân sự ở khu vực này. Trước đó, Quang Hải cũng đã rút khỏi danh sách vì chấn thương cổ chân và được thay thế bởi Võ Hoàng Minh Khoa.

Hoàng Đức thực hiện giáo án phục hồi riêng dưới sự giám sát của đội ngũ y tế

Dù chưa đạt trạng thái tốt nhất, Hoàng Đức vẫn được giữ lại trong danh sách tập trung và cùng toàn đội sang Indonesia. Ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ tiếp tục đánh giá tình hình trong những ngày tới, trước khi quyết định có sử dụng anh tại FIFA ASEAN Cup 2026 hay không.

Tuyển Việt Nam sẽ có thêm thời gian theo dõi quá trình hồi phục của Hoàng Đức sau khi đặt chân tới Indonesia. Trong bối cảnh giải đấu diễn ra với mật độ cao, khả năng trở lại của tiền vệ 28 tuổi có thể ảnh hưởng đáng kể đến phương án nhân sự và cách vận hành tuyến giữa của đội tuyển.