HLV Kim Sang Sik tạo bất ngờ danh sách tuyển Việt Nam?

Không dễ để làm mới đội tuyển Việt Nam, nhưng danh sách tập trung dịp FIFA Days tháng 11 có thể xuất hiện những gương mặt đáng chú ý.

Cơ hội cho những gương mặt quen thuộc

Khi mới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik từng cho thấy sự cởi mở trong việc tìm kiếm và trao cơ hội cho những nhân tố mới.

Đây là hướng đi cần thiết với một đội bóng đang trong quá trình chuyển giao, đặc biệt khi bộ khung cũ không còn duy trì được sự ổn định như trước.

Chắc chắn những gương mặt như Hoàng Đức, Đình Bắc... sẽ là điểm tựa trong bộ khung của ĐT Việt Nam. Ảnh: Phạm Đình.

Tuy nhiên, càng về sau, chiến lược gia người Hàn Quốc càng có xu hướng ưu tiên những gương mặt quen thuộc, giàu kinh nghiệm và đã hiểu rõ triết lý vận hành của ông.

Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Mạnh, Việt Anh, Văn Vĩ, Thành Chung, Đình Bắc, Hai Long… là những bộ khung rõ ràng nhất trong cách vận hành của thầy Kim.

Bên cạnh đó, những sự bổ sung đáng chú ý chủ yếu đến từ nhóm cầu thủ Việt kiều và nhập tịch, trong khi các nhân tố nổi bật tại V.League như Williams Minh Hoàng, Nguyễn Adou Minh, Đăng Khoa…

Bên cạnh những tân binh tiềm năng, sự trở lại của nhóm cầu thủ từng khoác áo tuyển Việt Nam nhưng vắng mặt ở ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup 2026 cũng là phương án đáng chú ý.

Williams Minh Hoàng sẽ là phép toán dễ chịu cho thầy Kim. Ảnh: Phạm Đình.

Tuấn Hải, Quốc Cường, Lê Phát hay Lâm Ti Phông có thể được HLV Kim Sang Sik cân nhắc triệu tập trở lại.

Đây không phải những phát hiện mới, nhưng phong độ và khả năng thích ứng của họ có thể mang đến thêm phương án cho đội tuyển.

Chờ đợi những nhân tố mới

Rất có thể, danh sách tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11 nhiều khả năng vẫn duy trì bộ khung quen thuộc.

Những trường hợp vắng mặt có thể đến từ vấn đề chấn thương hoặc phong độ, trong đó có những cái tên như Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc.

Dù vậy, người hâm mộ vẫn có cơ sở chờ đợi một vài bất ngờ, chẳng hạn trường hợp Olaha Mạnh Đức (CA TPHCM), Trần Ngọc Sơn (Thép xanh Nam Định), Nguyễn Quang Vinh (SLNA) những gương mặt để lại dấu ấn tại V.League.

Tuấn Hải, Ngọc Son đang thể hiện phong độ cực tốt tại V.League 2026/27. Ảnh: Đình Viên.

Điều quan trọng hơn cả không nằm ở số lượng gương mặt mới xuất hiện trong danh sách, mà là cách HLV Kim Sang Sik sử dụng những cầu thủ này.

Một đợt tập trung sẽ khó tạo ra giá trị nếu các nhân tố mới chỉ được triệu tập để làm dày lực lượng mà không có cơ hội thử nghiệm.

Tuyển Việt Nam lúc này cần những cầu thủ đủ khả năng cạnh tranh, thậm chí thay thế các vị trí trong đội hình chính, thay vì chỉ duy trì những lựa chọn quen thuộc.

Sức bật mới của đội tuyển không đến từ một cuộc thay máu toàn diện, mà bắt đầu từ việc trao cơ hội cho những người từng đứng ngoài kế hoạch.