HLV Kim Sang Sik tạm chia tay

Sau quãng thời gian làm việc cùng các đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc dự kiến có ít ngày trở về quê nhà trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị tiếp theo. HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá phong độ các cầu thủ trước đợt tập trung tháng 11, hướng đến những mục tiêu quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11/11 đến 15/11 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình). Giải đấu có sự góp mặt của hai đội khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, bên cạnh đội chủ nhà Việt Nam.

Đây là giải đấu do VFF tổ chức nhằm tạo điều kiện để HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, kiểm chứng phong độ cầu thủ và hoàn thiện những phương án chuyên môn trước khi bước vào chặng đường hướng đến Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang Sik sẽ tạm chia tay tuyển Việt Nam để trở về Hàn Quốc vào tối 18/10, trước khi trở lại Việt Nam vào ngày 24/10 để tiếp tục công việc. Ảnh: Changsuek

Ba đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11. Sau đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi tuyển Việt Nam chạm trán Kyrgyzstan ở lượt trận cuối vào ngày 15/11.

Theo kế hoạch dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 9/11, sau khi V.League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu. Khoảng thời gian này có ý nghĩa quan trọng với HLV Kim Sang Sik, bởi ông và các cộng sự sẽ có thêm cơ sở đánh giá phong độ thực tế của cầu thủ sau những vòng đấu đầu tiên của mùa giải.

Việc HLV Kim Sang Sik trở lại Việt Nam vào ngày 24/10 cũng cho thấy công việc chuẩn bị cho đợt tập trung tháng 11 đã được tính toán từ sớm. Trong thời gian tới, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi V.League, qua đó lựa chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất cho tuyển Việt Nam.

Đợt giao hữu tại Thiên Trường vì thế không đơn thuần là những trận đấu mang tính thử nghiệm. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik kiểm tra năng lực của các nhân tố mới, duy trì sự ổn định của bộ khung hiện tại và từng bước định hình lực lượng hướng đến Asian Cup 2027.