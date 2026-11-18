Tối 17/11, ĐT Việt Nam khép lại năm 2026 bằng trận đấu với ĐT Kyrgyzstan ở lượt cuối giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi khi Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số ở phút 19 bằng cú sút xa đẹp mắt. Tuy nhiên, hai bàn thua liên tiếp ở phút 86 và 88 khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận thất bại ngược 1-2, qua đó để đối thủ giành chức vô địch.

Sau trận đấu, tương lai của HLV Kim Sang Sik trở thành một trong những vấn đề được quan tâm tại buổi họp báo. Khi được hỏi về khả năng tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết hiện chưa có quyết định cụ thể.

Đình Bắc có pha lập công đẹp mắt trong trận đấu gặp ĐT Kyrgyzstan. (Ảnh: VFF)

Ông chia sẻ sẽ cùng gia đình, người đại diện và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có những buổi gặp mặt trong thời gian tới để trao đổi, tìm ra phương án tốt nhất cho bóng đá Việt Nam.

Như vậy, khả năng HLV Kim Sang Sik tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia vẫn còn bỏ ngỏ. Nhà cầm quân sinh năm 1976 chưa xác nhận việc gia hạn hợp đồng cũng như chưa thông báo kế hoạch chia tay.

Theo thỏa thuận hiện tại, hợp đồng giữa HLV Kim Sang Sik và VFF sẽ hết hạn vào tháng 2/2027. Điều này khiến tương lai của nhà cầm quân người Hàn Quốc trở thành chủ đề đáng chú ý, đặc biệt khi bóng đá Việt Nam đang hướng đến những mục tiêu tiếp theo ở cấp độ đội tuyển.

HLV Kim Sang-sik. (Ảnh: VFF)

Một yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình đàm phán là Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa X dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027. Theo thông tin từ báo chí, VFF có thể chờ sau Đại hội để tiến hành những bước tiếp theo liên quan đến hợp đồng của HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam cũng có sự thay đổi sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2027. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, thay vì đầu năm 2027 như kế hoạch ban đầu. Điều đó đồng nghĩa hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang Sik sẽ kết thúc trước Asian Cup gần 10 tháng.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang Sik đã cùng bóng đá Việt Nam giành nhiều thành tích đáng chú ý. Đội tuyển quốc gia vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026, trong khi U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026.

Chia sẻ về quãng thời gian làm việc tại Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cho biết ông cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi được đồng hành cùng các cầu thủ, trải qua nhiều giải đấu và tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Dù chưa có câu trả lời chính thức về tương lai, những chia sẻ của HLV Kim Sang Sik cho thấy quá trình đàm phán giữa ông và VFF vẫn là vấn đề cần chờ thêm thời gian. Quyết định cuối cùng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.