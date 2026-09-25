HLV Kim Sang-sik nói lý do 'thăng chức' cho Đình Bắc

Trưa 25/9, đội tuyển Việt Nam công bố ban cán sự gồm đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức và hai đội phó Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc. HLV Kim Sang-sik lý giải quyết định này trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Philippines. Ông tin rằng Đình Bắc rất tự tin, có thể trở thành cầu nối cho đội tuyển quốc gia.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá: “Tôi tin Đình Bắc sẽ là cầu nối giúp các cầu thủ trẻ giao tiếp, gắn kết tự nhiên hơn với các đàn anh lớn tuổi trong đội. Để xây dựng một tập thể vững mạnh thành một khối thống nhất, tất cả các thành viên đều phải chia sẻ và cống hiến cùng nhau”.

HLV Kim Sang-sik tin tưởng Nguyễn Đình Bắc.

Đội tuyển Việt Nam sắp bước vào trận đấu đầu tiên gặp Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu lần đầu tiên được tổ chức. Ông Kim mong rằng các cầu thủ trẻ có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu và từ trải nghiệm đó sẽ trưởng thành hơn, dần tiến bộ và hướng tới những bước đi vững chắc trong sự nghiệp.

Cũng theo ông Kim Sang-sik, đây là lúc đội tuyển Việt Nam gặp những khó khăn nhất định về mặt lực lượng và các cầu thủ cũng nên quên đi những ánh hào quang quá khứ, tập trung cho các trận đấu khó khăn trước mắt.

“Đúng là cho đến nay đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và chức vô địch. Điều này trước hết là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, cùng với sự cống hiến, nỗ lực và những giọt mồ hôi của các cầu thủ. Ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi trước mắt là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu một.

Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch.

Các cầu thủ hiện nay đang trong mùa giải thi đấu liên tục nên thể lực có phần mệt mỏi, và một số cầu thủ trụ cột cũng không may gặp chấn thương, dẫn đến việc không thể tham gia đợt tập trung lần này. Tuy nhiên, các cầu thủ được triệu tập bổ sung đều là những người có năng lực, tố chất tốt và đang thể hiện phong độ cao ở giải quốc nội”, HLV Kim Sang-sik phát biểu.