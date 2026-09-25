HLV Kim Sang-sik nói gì trước trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026?

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông cảm thấy vui và tự hào khi tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại một giải đấu quan trọng của khu vực.

HLV Kim Sang-sik muốn các học trò hướng đến mục tiêu cao tại giải đấu trên đất Indonesia

Theo ông Kim, nền tảng giúp đội tuyển đạt nhiều kết quả tích cực thời gian qua nằm ở tính kỷ luật và hệ thống phòng ngự chắc chắn.

“Tôi vui và tự hào khi cùng đội tuyển dự FIFA ASEAN Cup. Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu từng trận một. Đến lúc này, đội tuyển đã có nhiều kết quả thắng lợi và điều đó xuất phát từ hệ thống phòng ngự chắc chắn”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Dù đội tuyển Việt Nam từng giành nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua nhưng HLV Kim Sang-sik cho rằng những thành tích ấy chỉ còn là quá khứ khi FIFA ASEAN Cup 2026 bắt đầu.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn toàn đội xem giải đấu như một hành trình hoàn toàn mới, qua đó hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu

“Cho dù Việt Nam dưới thời tôi đã thắng nhiều trận, nhưng khi đến FIFA ASEAN Cup 2026, tôi xem mọi thứ là mới mẻ và muốn chinh phục danh hiệu lần đầu tiên. Những thành tích đã qua là quá khứ. Tôi muốn cùng tuyển Việt Nam hướng đến những thử thách mới hơn, với khát khao lớn hơn”, ông Kim nói.

Về lực lượng, đội tuyển Việt Nam bước vào giải với không ít khó khăn do lịch thi đấu trong nước, chấn thương và vấn đề thể trạng của một số cầu thủ.

Khi được hỏi về khả năng Hoàng Đức ra sân, HLV Kim Sang-sik cho biết quyết định chỉ được đưa ra sau khi Ban huấn luyện kiểm tra kỹ tình trạng của các cầu thủ, đặc biệt là những người lớn tuổi.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 đồng thời khẳng định đội tuyển đã chuẩn bị phương án thay thế cho những trường hợp không thể thi đấu.

Ông Kim cho rằng, sự xuất hiện của các nhân tố mới như Adou Minh và Williams Minh Hoàng mang đến thêm lựa chọn, trong khi những trụ cột giàu kinh nghiệm vẫn được kỳ vọng đóng vai trò dẫn dắt đội bóng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines vào lúc 19h30 ngày 26.9 (giờ Việt Nam) trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia).